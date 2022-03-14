أسرار نجاح مربي البرتقال في البيت بأفضل الطرق

تعد مربى البرتقال أحد أنواع المربى اللذيذة فهي من الأطعمة التي يكثر تناولها في الشتاء، لأنها تمد الجسم بالعناصر العذائية التي يحتاجها، كما يتم صنعها في الشتاء لأن البرتقال يكون متوفر بكثرة، كما تعد المربي هي أحد المواد الغذائية التي تتكون من الفاكهة التى تحتوي على أنواع عديدة، كما تحتوي المربى على عدد من الفوائد فهي غني بالفيتامينات والأملاح المعدنية والبوتاسيوم والكالسيوم، كما أنه تمد الجسم بالطاقة وتزودها بالنشاط والحيوية لاحتوائه على نسبة عالية من السكريات، كما تتعدد أصناف المربى لتشمل أصنافاً عدة منها مربى التين ومربى الفراولة ومربى التفاح ومربى المشمش ومربى التوت ومربى الجزر، كما أن طريقة عمل مربى البرتقال ليست بالصعبة، ومكوناتها بسيطة ومتوفرة في كل مطبخ ولا تاخذ وقت ولا جهد في إعدادها، سوف نتعرف على ‏طريقة عمل مربي البرتقال في البيت بكل سهولة وبطريقة مضمونة ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل مربى البرتقال

المربى من الإضافات الجانبية التي لا يجب أن تخلو منها المنازل فهي أولاً من الأشياء ذات المذاق الحلو الذي يعتبر مرغوب بالنسبة للأطفال والكبار ويسهم مذاق المربى اللذيذ في اكتساب السعرات الحرارية لذلك فهي يمكن تناولها في الصباح حيث تغني عن وجبة الإفطار كاملة حيث تمد الجسم بسعرات اللازمة مما يجعل الفرد نشيط ويمكنه مواجهة العمل دون تعب أو إجهاد، ويوجد أصناف متعددة من المربى بنكهات مختلفة ومميزة مثل مربى الفراولة ومربى البرتقال التي تتميز بسهولة التحضير خاصه أثناء موسم البرتقال الحالي حيث يمكنك تحضير كميات كبيرة من المربى وحفظها في الثلاجة لتناولها في أوقات مختلفة وإذا كنت ترغب في التعرف على طريقة تحضير المربى البرتقال يمكنك متابعة هذا المقال.

المكونات:

كيلو جرام من البرتقال .

كيلو جرام من السكر .

كوب من عصير البرتقال .

كوب من عصير الليمون .

أثنين كوب من الماء .

ذرة من القرفة .

طريقة التحضير :