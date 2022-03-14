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في 5 دقائق حضري.. دونات المقلاة السريع بدون فرن تعرفي على طريقة تحضير دونات المقلاة بخطوات بسيطة ومكونات غير مكلفة، فالدوناتس من المعجنات الحلوة التي يحبها الأطفال والكبار ونقوم بشرائها باستمرار من المخابز طازجة أو محلات الحلوى، ولكن أحيانًا تشعر الأمهات بالخوف على أطفالها من العدوى أو التسمم من تناول أطعمة جاهزة وخاصة المعجنات فهي في بعض الأحيان يتم عرضها مكشوفة ويتناثر عليها بعض الحشرات الطائرة ولذلك فهي غير مضمونة ومن الأفضل تحضيرها لأطفالك في المنزل. طريقة تحضير دونات المقلاة مقادير الطريقة: – كوبان ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.

خميرة جافة أو فورية.

كوب كبير من الحليب الطازج.

رشة ملح.

حليب باودر.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر الأبيض.

أربع ملاعق من السمن البلدي.

ملعقة من الفانيلا صغيرة.

بيضة كبيرة الحجم واحدة. طريقة تحضير العجينة قومي بوضع الملح مع الخميرة في وعاء يحتوي الدقيق المنخول وقلبي الخليط جيدًا حتى تتجانس المكونات تمامًا.

بعد ذلك ضعي طاسة القلي على النار المتوسطة وقومي بوضع الزبدة بداخلها حتى تبدأ في الذوبان تمامًا ثم أضيفي الحليب والحليب البودر.

قلبي الخليط جيدًا وأضيفي الفانيلا واستمري في التقليب وبعد أن تتجانس المكونات وتذوب في بعضها البعض ارفعي المزيج من على النار.

اتركي الخليط حتى يبرد قليلًا ثم أضيفي الدقيق مرة أخرى تدريجيًا حتى يصبح لديك عجينة متماسكة وأضيفي البيضة.

اعجني الخليط لمدة خمس دقائق جيدًا حتى تكون العجينة خالية من أي تكتلات ثم أضيفي الدقيق مرة أخرى.

بعد ذلك رشي الدقيق أسفل العجينة وغطيها لمدة ساعة إلا ربع حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

بواسطة النشابة قومي بفردها حتى يكون ارتفاعها بنفس ارتفاع الإصبع وقومي بتقطيعها بقطاعة الدوناتس. خطوات تسوية الدوناتس في طاسة القلي قومي بوضع كل قطعة من قطع الدوناتس التي قمتي بتحضيرها أعلاه في طاسة القلي الموضوع بها زيت مسخن مسبقًا.

قلبي الدوناتس من جميع الجوانب حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي وبعد أن تنضج أخرجيها على طبق يحتوي على مناديل ورقية لامتصاص الزيت.

بعد أن تنضج الدوناتس وتضعيها على الطبق يمكنك تزيينها بالشيكولاتة السائلة أو السكر بحسب رغبتك. عمر شويل - جدة في 5 دقائق حضري.. دونات المقلاة السريع بدون فرن بطريقة الجاهز هش وخفيف بطعم مميز - ثقفني

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