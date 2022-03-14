طريقة عمل الكنافة بالقشطة في البيت أحلى من الجاهزة.. جربيها لرمضان 2022

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طريقة عمل الكنافة بالقشطة، تعد صينية الكنافة هي ملكة الحلويات الشرقية اللذيذة التي توجد على موائد الإفطار في شهر رمضان المبارك، بل وتعتبر من الحلويات الأساسية التي يتناولها المسلمون بعد وجبة الإفطار وذلك من أجل مد الجسم بالطاقة والنشاط لزيادة القدرة على استكمال باقي اليوم، هذا فضلا عن مذاقها المميز والطيب ورائحتها السحرية التي لا يستطيع أحد مقاومتها، وهناك عدة طرق مختلفة لتحضير حلوى الكنافة في المنزل لتعد أشهرها هي الكنافة بالقشطة الذي سوف نشاركم طريقة تحضيرها بمكونات سهلة وبسيطة.
طريقة عمل الكنافة بالقشطة
المكونات
- نصف كيلو من الكنافة المبشورة.
- نصف كيلو من السمن البلدي الذائبة.
- نصف كوب من القشطة.
- كوبان من الحليب السائل.
- كوب كبير من كريمة الحلويات.
- ربع كوب من مسحوق النشا.
- ملعقتين كبيرتين من السكر الناعم.
- كوبان من سيرب الشربات البارد.
خطوات عمل الكنافة بالقشطة
لعمل الكنافة بالقشطة على أصولها لابد من اتباع الخطوات التالية، والالتزام بكافة المقادير:
- غلي الحليب في قدر متوسط على النار، ثم تذوب النشا في القليل من الماء الدافئ وتضاف إلى الحليب.
- تقليب النشا في الحليب جيداً لكي يصبح القوام متماسك قليلا، ثم يتم إضافة القشطة والكريمة مع الاستمرار في تحريك المكونات.
- رفع القشطة عن النار ثم تترك لكي تبرد قليلا، ثم يتم تحضير وعاء متوسط الحجم.
- وضع الكنافة المبشورة في الوعاء مع السمن الذائب ثم تقلب الكنافة مع السمن جيداً حتى تمام التجانس.
- تحضير صينية متوسطة الحجم وتدهن بالسمنة ثم يتم وضع نصف كمية الكنافة بطريقة الضغط.
- وضع القشطة فوق طبقة الكنافة ثم يوضع فوقها باقي كمية الكنافة، ثم تدهن من فوق بالقليل من السمنة.
- تسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة وتدخل صينية الكنافة فيه وتترك لمدة ربع ساعة أو عشرون دقيقة لكي تصبح ذات اللون الذهبي من أعلى وأسفل.
- إخراج صينية الكنافة ويسكب فوقها الشربات البارد ثم تقطع وتقدم فى أطباق مزينة ببعض المكسرات المجروشة.
- يراعى تغطية صينية الكنافة جيداً حتى تصبح طرية ومتماسكة ويسهل تقطيعها، وهذه كانت أسهل طريقة لعمل الكنافة.
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