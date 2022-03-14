طريقة عمل الكنافة بالقشطة في البيت أحلى من الجاهزة.. جربيها لرمضان 2022

طريقة عمل الكنافة بالقشطة، تعد صينية الكنافة هي ملكة الحلويات الشرقية اللذيذة التي توجد على موائد الإفطار في شهر رمضان المبارك، بل وتعتبر من الحلويات الأساسية التي يتناولها المسلمون بعد وجبة الإفطار وذلك من أجل مد الجسم بالطاقة والنشاط لزيادة القدرة على استكمال باقي اليوم، هذا فضلا عن مذاقها المميز والطيب ورائحتها السحرية التي لا يستطيع أحد مقاومتها، وهناك عدة طرق مختلفة لتحضير حلوى الكنافة في المنزل لتعد أشهرها هي الكنافة بالقشطة الذي سوف نشاركم طريقة تحضيرها بمكونات سهلة وبسيطة.

طريقة عمل الكنافة بالقشطة

المكونات

نصف كيلو من الكنافة المبشورة.

نصف كيلو من السمن البلدي الذائبة.

نصف كوب من القشطة.

كوبان من الحليب السائل.

كوب كبير من كريمة الحلويات.

ربع كوب من مسحوق النشا.

ملعقتين كبيرتين من السكر الناعم.

كوبان من سيرب الشربات البارد.

خطوات عمل الكنافة بالقشطة

لعمل الكنافة بالقشطة على أصولها لابد من اتباع الخطوات التالية، والالتزام بكافة المقادير: