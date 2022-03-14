طريقة عمل حلوى السميد اللذيذ سهل وسريع خلال دقائق هيكون عندك أحلى تحليه

طريقة عمل حلوى السميد، السميد هو أحد أنواع الدقيق الناعم الذي يدخل في تحضير العديد من الأصناف المختلفة من الحلويات الشرقية، فهو من المكونات الرئيسية لعمل صينية البسبوسة بالقشطة، وحلي ليالي لبنان اللذيذة، هذا فضلا عن استخدامه في تحضير كيكة البسبوسة اللذيذة وكيكة الراوني، فهو يمنح الحلوى مذاق لذيذ ومميز وطيب للغاية، ومن خلال ما يلي سوف نشارك معكم طريقة عمل حلوى السميد خلال وقت سريع وبدون بذل أي مجهود.

طريقة عمل حلوى السميد

قدمي لأسرتك واحدة من ألذ الحلويات التي سوف تنال إعجاب أطفالك للغاية، وهي حلوى السميد الطيبة من خلال المكونات والخطوات التالية:

المكونات

كوب كبير من دقيق السميد الناعم.

كوب من بودرة السكر.

خمسة أكواب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

نصف كوب من جوز الهند المبشور.

خطوات التحضير

تحضير قدر على النار ويوضع فيها دقيق السميد والسكر.

مزج السكر مع السميد جيداً ثم يضاف فوقهم الماء الدافئ.

ترك المكونات على نار هادئة لمدة خمس دقائق.

إضافة ماء الورد وملعقة صغيرة من لون الطعام حسب الرغبة.

الاستمرار في التقليب لمدة عشرة دقائق لكي تتجانس المكونات من بعضها بشكل تام.

رفع المزيج عن النار ويصب في صينية صغيرة وتترك لكي تبرد تماماً ثم تزين يجوز الهند المبشور وتقدم باردة.

عمل حلوى السميد على الطريقة التركية

المكونات

كأس ونصف من دقيق السميد.

كأس ونصف من السكر الناعم.

كأس ونصف من الماء الدافئ.

كأس من أنصاف حبات البندق.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ربع كوب من الزبدة الذائبة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

كوب من آيس كريم بنكهة الفانيليا.

خطوات التحضير