نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكونات من مطبخك وداعاً للأماكن الداكنة في الجسم والاستمتاع ببشرة ناعمة زي الأطفال في المقال التالي

مشكلة اسمرار بعض الإمكان هي من أكثر المشكلات التي تواجه النساء وخصوصا المتزوجات فهي مشكلة تشعرها بالقلق وعدم الثقة بالنفس وتجعلها تبحث دائماً عن طرق للتخلص من تلك المشكلة ونحن نقدم لكي أسهل الطرق والوصفات الطبيعية التي يمكن أن تقومي بها في المنزل لكي تخلصلك من تلك المشكلة ولكن قبل الوصفات يوجد بعض الملاحظات التي يجب عزيزتي المرأه تحرصي على فعلها كلبس الملابس الداخلية القطنية وتجففي الجسم جيداً لمنع تواجد الرطوبة به لكي تعطي لكي الوصفات أكبر من الاستفادة. لتبيض المنطقة الحساسة وبين الفخذين وتحت الابط والركب والاكواع ايضاً نقدم لكي روتين يجب أن تداومي عليه. الخطوة الأولى التقشير: لتقشير الجسم وبالأخص المناطق الداكنة يلزم توافر المكونات الأتية كما يلي:- معلقة كبيرة بيكربونات الصوديوم.

معلقة كبيرة سكر.

معلقة كبيرة زيت زيتون.

نصف ليمونة. طريقة الاستخدام: نقوم بإحضار وعاء ونضع البيكربونات الصوديوم والسكر والزيت ثم نقلهم حتى تتجانس المكونات ثم قومي بإحضار منشقة مبللة في ماء دفيء وضعيها على المنطقة المراد تفتيحها. ثم قومي بوضع نصف الليمونة في الخليط ومرريها على منطقة الاكواع أو الركبة في شكل دائري ثم اتركيها لمدة عشر دقائق ثم اغسليها بماء دفيء. وبهذه الخطوه نكون قد تخلصنا وازلنا الجلد المَيِّت والرواسب من المنطقة المراد تفتيحها ويكرر المقشر لمدة مرتين في الأسبوع. مكونات وصفة مسك الحِمِّص لتفتيح الأماكن الداكنة: معلقة كبيرة حِمِّص المطحون.

معلقة كبيرة نشأ.

ربع معلقة كركم.

معلقة كبيرة زبادي.

معلقة من عصير الليمون. طريقة الاستخدام: نقوم بإحضار وعاء ووضع كل المكونات وتقليبها جيداً. ثم يوضع على المنطقة المراد تفتيحها بطريقة فرك بسيطة واتركيه لمدة عشرين دقيقة ثم ازيليه وقومي بغسل المنطقة بالماء الدافئ ثم اغسلي بالماء البارد وجففي المنطقة عن طريق منشقة. ثم رطبي باستخدام زيت اللوز وهذا المسك يكرر يومياً. مكونات وصفة الفزلين بزيت اللوز: نصف معلقة كبيرة زيت خروع.

معلقة كبيرة ونصف زيت اللوز الحلو.

معلقة جلسرين.

معلقة فزلين. طريقة الاستخدام: نحضر وعاء ونضع المكونات ونقلبها جيداً حتي نحصل على خليط كريمي. تقومي سيدتي الاستحمام ثم نضع الخليط علي الأماكن المراد تفتيحها ونتركه لمدة ساعة وسيكون الجسم قد تشربه تماماً. عمر شويل - جدة بمكونات من مطبخك وداعاً للأماكن الداكنة في الجسم والاستمتاع ببشرة ناعمة زي الأطفال - ثقفني

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