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التورتة من الحَلْوَيَات التي لا غنى عنها في اي بيت وهي من عناصر البهجة والسعادة فتحرص الأم على شرائها في كل عيد ميلاد لأولادها أو أي مناسبة سعيدة تمر بيها الأسرة ولكن نحن نستطيع أن نقوم بعملها في البيت بطريقة سهلة واقتصادية أيضا وبدون أي تعقيد سوف نقوم بعمل تورتة بكيكة الحليب الساخن بدون كريمة وبطريقة سهلة للتزيين. مكونات كيكة الحليب الساخن: كوب ونصف سكر.

نصف كوب زيت

4 بيض.

2 كوب دقيق.

2 معلقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

كوب حليب

6 معلق كبيرة من الزبدة. طريقة تحضير الكيكة: نحضر وعاء كبير ونقوم بوضع السكر ونضع فوقه الزيت ثم نضع البيض ويكون في درجة حرارة الغرفة ثم نقوم بضرب المكونات جيدا بواسطة مضرب كهربائي أو يدوي حتي نحصل على خليط لونه أبيض. ثم نضيف الدقيق المنخول والبيكنج بودر ورشة الملح ونقلب المكونات في اتجاه واحد حتى نحصل على قوام سميك. نقوم بإحضار قدر ونسكب الحليب ونضع عليه الزبدة ونرفعه على النار حتى يغلي الحليب. ثم نقوم بوضع الحليب المغلي على الخليط السابق ونقلب جيداً بالمضرب اليدوي في اتجاه واحد حتى لا نخرج الهواء حتى تحصلي على خليط قوامه خفيف. نقوم بأحضار صنيتان مقاس 18 ونقوم بتوزيع وتقسيم الخليط بينهم. ثم نقوم بوضع الصنيتان في الفرن المسخن مسبقا. نقوم بوضع الصنيتان على شبكة الفرن في المنتصف على درجة حرارة 180 لمدة نصف ساعة. ولا تحاولي أن تفتحي الفرن أثناء نضج الكيك قبل الوقت المحدد حتى لا تهبط. ثم نخرج الكيك ونقوم بتقطيع كل واحدة الي نصفين وسيصبح لدينا اربع طبقات من الكيك ونتركهم جانبا. مكونات تحضير الكريمة: 4 كوب من الكريم شانتيه.

3 كوب من الماء البارد طريقة تحضير الكريمة: نحضر وعاء كبير ونقوم بوضع الكريم شانتيه ثم نسكب الماء البارد تدريجياً ثم نقوم بضربها جيداً بالمضرب الكهربائي جيدا حتى نحصل على قوام متجانس. ثم نقوم بإحضار طبقة من الكيك ثم نقوم بفرد الكريمة عليها ثم نحضر الطبقة الثانية ونضع كمية من الكريمة عليها حتى نكرر إلى ننتهي من الأربع طبقات. ونسقي كل طبقة بقر خفيف بارد، أو سفن أب، ثم بعد ذلك قومي بإضافة باقي الشانتيه والشوكولاتة وقطع الفواكه عليها للتزين حسب رغبتك. عمر شويل - جدة إعملي التورتة فالبيت بكوب دقيق وفي 10 دقائق فقط - ثقفني

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