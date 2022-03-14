نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضعيها ليوم واحد فقط وتخلصي من شيب الشعر مكون يغفل عنه الجميع بدون حناء تخلص من الشعر الأبيض في ساعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشعر الابيض من الاشياء التي تسبب الازعاج للكثير وخاصة اذا كان ذلك في سن صغير, وعادة ما يظهر الشعر الابيض بعد تخطى منتصف الثلاثين من العمر, وذلك بسبب العوامل منها عوامل جينية وقد يكون بسبب الضغط العصبي الزائد, والتدخين, ويبحث الكثير من اصحاب هذه المشكلة عن وصفة طبيعية تساعد في التخلص من الشيب وذلك لان الصبغات الكيميائية تسبب العديد من الاضرار للشعر, وخلال هذا المقال سنوضح طريقة القضاء على الشيب باستخدام مكون طبيعي فعال ومتواجد في كل بيت.

طريقة التخلص من الشعر الابيض بالشاي والملح

وصفة الشاي مع الملح من أكثر الوصفات الطبيعية الامنة على الشعر والتي تساعد في التخلص من اي شعر ابيض وتكسب الشعر لمعان ونعومة عند استخدامها بشكل يومي , ويعمل على تقليل الشعر الابيض ويساعد في التخلص من القشور وتطهير فروة الرأس حيث يعمل الملح على التخلص من البكتيريا الموجود في مسامات الشعر والتي تسبب تكون الحبوب في فروة الرأس, ويمكن تحضير وصفة بالخطوات التالية:-

توضع معلقة كبيرة من الشاي على كوب ماء ويرفع على النار حتى يغلي.

يضاف على الشاي بعد رفعه من النار معلقة كبيرة من الملح ويقلب ك منهم حتى يذوب الملح تماما.

يضاف على الخليط معلقتان من الخل الابيض, ويقلب كل المكونات وتوضع في زجاجة ويرش منها على الشعر بشكل يومي لمدة ساعة على الشعر وبعد ذلك يتم شطف الشعر.

صبغة الفازلين والقهوة الطبيعية للقضاء على الشعر الابيض

الفازلين من أفضل المواد التي لها العديد من الفوائد على ومنها انه تحفز بصيلات الشعر الي النمومرة اخري مع الاحتفاظ بلونها الاسود الطبيعي ويمكن استخدامه مع القهوة لصبغ الشعر الابيض, والتخلص منه بشكل نهائي, وتساعد هذه الخلطة في تنعيم الشعر والتخلص من الحكة التي تظهر مع ظهور الشعر الابيض, ويتم خلط الفازلين مع معلقة من القهوة ويضاف عليهم معلقة من خل التفاح ويدهن الخليط على الشعر ربع ساعة بشكل يومي وبهذه الطريقة تتخلص من الشعر الأبيض نهائيا بدون مواد ضارة