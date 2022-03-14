نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البسبوسة المرملة بنجاح بكوب من الزبادي في المنزل بمذاق شهي أحلى من محلات الحلواني في المقال التالي

تعد البسبوسة أحد أهم الحلويات التقليدية التي نالت شهرة واسعة عند الكثير من الشعوب العربية، والبسبوسة تختلف في طريقة تحضيرها وإعدادها حسب كل دولة، فهناك من يقوم بتحضيرها باستخدام بجوز الهند وآخرون يقومون بتحضيرها باستخدام الزبادي ويوجد أيضًا طريقة تحضير البسبوسة باستخدام عصير البرتقال الطبيعى والكثير والكثير من الطرق المختلفة لتحضير البسبوسة واعدادها، وفي السطور التالية سوف نتعرف معكم على طريقة عمل البسبوسة المرملة بالزبادي. مكونات عمل البسبوسة المرملة بالزبادي سوف نحتاج إلى 2 كوب من دقيق السميد الناعم المخصص لعمل البسبوسة.

2 كوب من الزبادي.

1كوب من السكر الأبيض، ويفضل أن يكون من السكر الخشن.

مقدار ربع كوب من الزيت.

عدد ثلاث ملاعق جوز هند.

1 ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

رشة ملح. مكونات عمل شربات البسبوسة وطريقة تحضيره 2 كوب من الماء.

كوب من السكر.

واحد ملعقة من الزبدة.

ملعقة من الفانيليا.

ملعقة من عصير الليمون.

نقوم بوضع الماء والسكر داخل إناء مناسب، ثم نضعه فوق النار، وذلك لمدة عشر دقائق.

ثم يتم رفعه من فوق النار.

نضيف ملعقة الزبدة وملعقة الفانيليا ونقلبه جيداً، ثم يترك جانباً حتى يبرد لتسقى به البسبوسة فور خروجها من الفرن. طريقه عمل البسبوسة المرملة بالزبادي نقوم بوضع السميد مع البيكنج باودر والسكر ورشة الملح داخل إناء مناسب ثم نقوم بخلطهما بشكل جيد مع بعضهم البعض باستخدام ملعقة خشبية أو حتى ملعقة معدنية.

يتم إضافة الزيت النباتي بشكل تدريجي إلى الخليط مع ضرورة التقليب الجيد.

بعدها نقوم بإضافة الزبادي أيضًا بشكل تدريجي إلى الخليط مع التقليب.

يمكن خلط كافة المكونات باليد أو باستخدام المضرب الكهربائى أو بالمضرب اليدوي حسب المتاح لديك في المطبخ.

نقوم بدهن الصينية ببعض من الزيت النباتي من كافة الجوانب.

يتم فرد البسبوسة داخل الصينية ونحرص على أن يكون الفرد بشكل متساوي داخل الصينيّة.

يتم تقطيعها على حسب الرغبة ثم يتم تزينها بالمكسرات.

نقوم بإدخال الصينية إلى الفرن، وذلك على درجة حرارة 180، وفقط لحوالي ربع ساعة، أو ربما أكثر، وبعدما تنضج يصبح لونها ذهبي.

يتم إخراج الصينية، ثم تترك قليلاً لتبرد لحوالي عشر دقائق.

ثم تسقى بالشربات البارد، وبالهنا والشفا. عمر شويل - جدة طريقة عمل البسبوسة المرملة بنجاح بكوب من الزبادي في المنزل بمذاق شهي أحلى من محلات الحلواني - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل البسبوسة المرملة بنجاح بكوب من الزبادي في المنزل بمذاق شهي أحلى من محلات الحلواني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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