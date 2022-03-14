نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب دقيق إعملي الفطير المشلتت الفلاحي المورق في المقال التالي

يعد الفطير الفلاحي من الأكلات التي يحبها الجميع الكبار والصغار وهو يعد وجبة إفطار شهية ولذيذة وأيضاً يمكنك أخذه في الرِّحْلات ويمكن للأطفال أخذه إلى المدرسة ويقدم الفطير الفلاحي مع العسل الأسود أو الجُبْن أو يقدم بدون أي طبق جانبى آخر واليوم سوف أقدم لكي طريقة عمل الفطير الفلاحى بكل أسراره وأيضاً بأبسط طريقة لتحصلي على فطير طري وشهي. مقادير عمل الفطير الفلاحى: نصف كيلو من دقيق المخبوزات.

معلقة كبيرة من السكر.

معلقة صغيرة من الملح.

كوب من الماء للعجن.

6 ملاعق كبيرة من الزبدة.

2 معلقة من الزيت. طريقة عمل الفطير الفلاحى: نحضر وعاء كبير ونضيف الدقيق، ومعلقة السكر، ومعلقة الملح، ونضيف إليهم الماء. ثم نقوم بالعجن حتى نحصل على عجينة متماسكة. ونتركها من نصف ساعة إلى ساعة لكي يرتاح العجين ثم بعد ذلك نقسمها إلى ستة من الكرات المتساوية وندهنهم بالزيت ونتركهم نصف ساعة أخرى. وبعدها نفرد العجين على رخامة المطبخ بعد تنظيفها جيداً ونفرد أول كرة وندهن بالزبدة السائلة. ثم نقوم بتطبيق العجينة على شكل ظرف ونتركها جانبًا ونأتي بواحدة أخرى نفردها وندهنها بالزبدة أيضًا ثم نأخد الأولى ونضعها على الثانية ونقفلها على شكل ظرف مرة أخرى. ثم نحضر صنية وندهنها بالزبدة جيداً. ونضعها بها العجينة التي قمنا بفردها وندهن سطحها بالزبدة ونتركها ترتاح نصف ساعة أخرى حتى يسهل فردها فى الصنية. بعد مرور نصف ساعة نفرد الفطيرة فى الصنية بكل سهولة ونشعل الفرن على درجة حرارة 180 مئوية. وتأخذ من ثلث ساعة إلى نصف ساعة لكي تنضج وبالهناء والشفاء. مكونات فطيرة السكر: كوب من الدقيق.

معلقة من السكر.

معلقة من الملح.

نصف كوب ماء للعجن.

معلقتين من الزبدة.

كوب من اللبن الساخن.

نصف كوب من السكر البودر. طريقة عمل الفطير بالسكر: فى وعاء نضيف الدقيق، والملح، والسكر، والماء ونعجنهم جيداً. حتى نحصل على عجينة متماسكة وندهنها بالزبدة ونتركها نصف ساعة لترتاح. بعدها نقسم العجين إلى ثلاث أقسام متساوية ونأخذ أول قسم منه ونقوم بفرده على رخامة نظيفة وندهنها بالزبدة ثم نقوم بلفها على شكل ظرف. وفى طاسة غير لاصقة نضعها على النار ونقوم بتسويتها بعد النضج نضيف إليها السكر البودر واللبن الساخن،وبالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة بكوب دقيق إعملي الفطير المشلتت الفلاحي المورق - ثقفني

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