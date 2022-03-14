خطوات عمل عجينة الحليب القطنية الهشة الطرية للمخبوزات في المنزل

تحلم كل أم بعمل مجموعة من المخبوزات في المنزل وتكون ناجحة مثل المحلات، حيث نحصل على أنواع مختلفة من المعجنات من الأفران الكبرى، بأسعار مبالغ فيها كما تلجأ إليها الأمهات لوضعها كنوع من الوجبات للأطفال في الحضانات والمدارس كما يمكننا تناولها سريعا قبل الذهاب إلى العمل، أصبحت عجينة الحليب واحدة من أشهر أنواع العجائن التي انتشرت في الأزمنة السابقة، حيث يمكننا استخدامها في الكثير من المخبوزات الرائعة مثل البيتزا المنزلي أو الباتيه كأنواع شهير من المعجنات إلى يحبها الجميع، وأنواع عديدة من المعجنات والمخبوزات، كما يتم وضع بعض المكونات بها التي تجعل العجينة قطنية كالحليب البودرة تجعلها هشة ولذيذة، وذات طعم هش ورائع مثل القطن.

مقادير عجينة الحليب القطنية

ستة أكواب من دقيق المخبوزات.

نصف كوب من اللبن البودر.

ربع ملعقة محسن خبز.

كوب من الزبدة السائحة.

أربع ملاعق صغيرة من البيكنج بودر.

علبة من الزبادي.

ملعقة من الخل الأبيض.

ملعقة ونصف خميرة فورية.

ماء دافئ للعجن في حالة الحاجة.

طريقة عمل عجينة الحليب القطنية