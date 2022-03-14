نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات عمل عجينة الحليب القطنية الهشة الطرية للمخبوزات في المنزل في المقال التالي
تحلم كل أم بعمل مجموعة من المخبوزات في المنزل وتكون ناجحة مثل المحلات، حيث نحصل على أنواع مختلفة من المعجنات من الأفران الكبرى، بأسعار مبالغ فيها كما تلجأ إليها الأمهات لوضعها كنوع من الوجبات للأطفال في الحضانات والمدارس كما يمكننا تناولها سريعا قبل الذهاب إلى العمل، أصبحت عجينة الحليب واحدة من أشهر أنواع العجائن التي انتشرت في الأزمنة السابقة، حيث يمكننا استخدامها في الكثير من المخبوزات الرائعة مثل البيتزا المنزلي أو الباتيه كأنواع شهير من المعجنات إلى يحبها الجميع، وأنواع عديدة من المعجنات والمخبوزات، كما يتم وضع بعض المكونات بها التي تجعل العجينة قطنية كالحليب البودرة تجعلها هشة ولذيذة، وذات طعم هش ورائع مثل القطن.
مقادير عجينة الحليب القطنية
- ستة أكواب من دقيق المخبوزات.
- نصف كوب من اللبن البودر.
- ربع ملعقة محسن خبز.
- كوب من الزبدة السائحة.
- أربع ملاعق صغيرة من البيكنج بودر.
- علبة من الزبادي.
- ملعقة من الخل الأبيض.
- ملعقة ونصف خميرة فورية.
- ماء دافئ للعجن في حالة الحاجة.
طريقة عمل عجينة الحليب القطنية
- نقوم بتدفئة نصف كوب ماء على النار أو أي ماء دافئ، ونقوم بإذابة السكر والخميرة الفورية فيها جيدًا.
- في وعاء كبير نقوم بنخل الدقيق، ووضعه فيه وإضافة البيكنج بودر، والملح، ونقوم بمزج المكونات معًا جيدًا باستخدام ملعقة التقليب.
- نقوم بإذابة الزبدة ونقوم بإضافتها في الوعاء الذي يحتوي على الدقيق والبيكنج بودر، ونقوم بتقليبها حتى يتشرب كل الدقيق الزبدة المذابة، وتكون العجينة مكرملة.
- ثم نقوم بإضافة الماء المذاب به الخميرة والسكر على الدقيق والزبدة، نقوم بعجن المكونات معًا لمدة لا تقل عن خمسة عشرة دقيقة، ولكي نحصل على عجينة أكثر نجاحًا نقوم بزيادة مدة العجن لكي تكون هاشة أكثر.
- بعد ذلك نقوم بلف العجينة جيدًا، وتغليفها بالاسترتش أو كيس بلاستيك نظيف، ويوضع في غرفة ذات حرارة دافئة حتى تخمر وقد تكون لمدة أربعون دقيقة، أو على حسب الغرفة.
- نقوم بعجن العجينة مرة ثانية، وبعد ذلك نقوم بلفها وتخمر مرة أخرى لمدة ستين دقيقة.
- نقوم بتقطيع العجينة على هيئة دوائر صغيرة، ونقوم برصها بجانب بعض في صينية متوسطة الحجم، وبعد ذلك نقوم بإضافة الحشوة المرغوب فيها وتسويتها.
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