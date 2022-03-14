لو عندك كوب سكر أعملي حلوي الجيلاتين بدون نشا ولا بيض في 10 دقائق أحلي بكتير من المحلات

بكوب سكر عمل حلوي الجيلاتين بدون نشا أو بيض ، حلوي الجيلاتين من اكثر انواع الحلوي التي يحبها الاطفال وذلك لان طعمها لذيذ والوانها المتعددة التي يحبها الاطفال منها الاحمر والاصفر والاخضر وكل لون له طعم مميز, ودائما ما يطلبها الاطفال ويتم الحضول عليها جاهزة بالرغم من انه يمكن تحضيرها في البيت بسهولة وبمجموعة من المكونات البسيطة دون الحاجة الي شراءها بتكلفة ولضمان البيئة التي تم تحضيرها بها وعدم احتوائها على مواد للحفظ مضرة بالصحة ولذلك سنتطرق خلال السطور القادمة الي ذكر طريقة تجهيز حلوي الجيلاتين بسهولة في البيت دون الحاجة الي استخدام بيض او حتى نشا.

ما هي المكونات الازمة لعمل حلوي الجيلاتين في البيت

كوب سكر.

كوب ماء.

معلقتين جيلاتين.

الوان طعام مختلفة.

معلقة فانيليا.

نصف ليمونة.

رشة ملح.

كيفية تجهيز حلوي الجيلاتين في البيت بسهولة

حلوي الجيلاتين من الاشياء التي يمكن تحضيرها بسهولة على عكس ما يعتقد الكثير من الامهات من ضرورة استخدام مكونات مثل النشا والبيض وغيرها ويتم تحضيرها كالتالي:-

يتم وضع كوب الماء على النار حتى يغلي ويوضع عليه السكر حتى يذوب تماما.

تضاف بودرة الجيلاتين مع التقليب بشكل مستمر حتى تذوب تماما والتأكد من عدم تكون اي كتل.

يضاف عصير الليمون ورشة ملح ومعلقى الفانيليا وتقلب مع باقي المكونات.

يرفع الخليط من النار ويقسم الي اجزاء يضاف الي كل جزء اللون المفضل بالطعم المفضل ويقلب حتى يمتزج اللون جيدا.

يتم صب الخليط في قوالب السيليكون بالاشكال التي يفضلها الاطفال, ويترك حتى يتماسك في الثلاجة.

يتم اخراجة بعد اربع ساعات وفكه من قوالب السيليكون وتوضع في كمية من السكر بحيث تغطي بطبقة منه, وتقدم للاطفال.

ما هي أهمية تناول الجيلاتين