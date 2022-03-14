نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات سحرية لتبيض الأسنان من أول استخدام وبمكونات من مطبخك في المقال التالي

جميع الأشخاص يحلمون بالابتسامة التي نراها في التلفاز وعلى وجه الممثلين ولكن لا يستطيعون أن يذهبوا إلي العيادات لعمل تبيض للأسنان نظراً لكتليفتها الباهظة ولكن نحن يمكن أن نحصل على تلك الإبتسامة الرائعة عن طريق عمل وصفات طبيعية في المنزل سهلو واقتصادية وفعالة جداً، ولكن قبل الوصفات يجب أن يكون لكي منها روتين يومي للعناية بالأسنان فيجب الالتزام بغسل الأسنان على الأقل مرتين في اليوم صباحاً ومساءً واستخدام السِّواك أيضاً فهو سنة عن نبينا الكريم. مكونات وصفة الفحم لتبيض الأسنان: قرص فحم واحد. طريقة الاستخدام: قومي بسحق قرص الفحم ثم ضعه على فرشاة الأسنان الخاصة بيك. ثم قومي بتفريش أسنانك جيداً. ثم نقوم بغسل الأسنان. مكونات وصفة الحليب المجفف: معلقة حليب مجفف.

معجون أسنان (أي نوع). طريقة الاستخدام: نضع معجون الأسنان على الفرشاة ثم نضع علية الحليب المجفف. نقوم بتفريش الأسنان ثم غسلها جيداً. مكونات وصفة صودا الخبز: معلقة صودا الخبز.

قطرات من عصير الليمون. طريقة التحضير: نضع القليل من صودا الخبز على فرشاة الأسنان. ثم نضع القليل من قطرات الليمون عليها تنظيف الأسنان ثم غسلها جيداً. وتستخدم هذه الوصفة مرتان فقط في الأسبوع للحفاظ على الأسنان. ويمكن أيضا استخدام الوصفة من غير الليمون لكي تكون أكثر لطفاً. مكونات وصفة البيكنج بودر: معلقة صغيرة بيكنج بودر.

معلقة صغيرة عصير الليمون. طريقة الاستخدام: نضع البيكنج بودر على فرشاة الأسنان ثم نقوم بوضع عصير الليمون عليها ونقوم بتنظيف الأسنان ثم غسل الأسنان جيداً. ويجب أن نحرص ان لا نترك الوصفة علي الأسنان أكثر من دقيقة واحدة. مكونات وصفة الفراولة: معلقة كبيرة فراولة مهروسة.

معلقة بكربونات الصوديوم. طريقة الاستخدام: نضع الفراولة على فرشاة الأسنان ثم نضع عليها بكربونات الصوديوم ونقوم بتنظيف الأسنان لمدة ثلاث دقائق ثم غسلها بالماء. نقوم بعمل تلك الوصفة مرة واحدة في الشهر. طريقة وصفة قشر البرتقال: نقوم بإحضار قشر البرتقال وفرك الأسنان به لمدة ثلاث دقائق. ويمكن أن نقوم بتلك الوصفة يومياً لما يوجد في البرتقال من فوائد وبذالك سوف تحصلين سيدتي على إبتسامة مشرقة. عمر شويل - جدة وصفات سحرية لتبيض الأسنان من أول استخدام وبمكونات من مطبخك - ثقفني

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