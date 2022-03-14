بالعجينة القطنية طريقة عمل خبز الحليب الرائع هش وخفيف جدا للفطار بمكونات موجودة في مطبخك

طريقة عمل خبز الحليب الرائع بعجينة قطنية ، خبز الحليب من افضل انواع المعجنات التي يحبها الاطفال والكبار فهي لها طعم مميز وقوام طري وهش مثل القطن, ودائما ما يتم شراء فطائر الحليب من المخابز جاهزة ولكنها قد تكون عالية التكلفة ولا تكون نظافتها مضموعة, ويبحث الكثير عن طريقة تحضيرخبز الحليب اللذيذ بالعجينة القطنية اللذيذة, وذلك لعمل كمية كبيرة بحشوات مختلفة ولتوفير تكلفة شراءه من المخابز وضمان جودة ونظافة المكونات, وخلال السطور التالية سنوضح الطريقة الصحيحة لعمل خبز الحليب الطري والهش في البيت بالعجينة القطنية الغنية واللذيذة.

مقادير تحضير خبز الحليب في البيت

أربع اكواب دقيق.

كوب ونصف من اللبن.

ربع كوب زبدة.

معلقة خميرة.

معلقتين سكر.

نصف معلقة ملح.

بياض بيضتين.

سمسم.

حبة البركة.

صفار بيضة.

كيفية تجهيز خبز الحليب في البيت بالعجينة القطنية

يتم خلط كوب ونصف الحليب مع الخميرة والسكر ويقلب المكونات كلها معا وتترك عشر دقائق.

يتم وضع الزبدة في حرارة الغرفة حتى تصبح طرية وتضاف على خليط الحليب وبياض البيض, ونضيف الملح ونقلب كل المكونات معا.

نبدأ في اضافة الدقيق بالتدريج ويقلب حتى يختفي الدقيق تماما.

نبدأ في اضافة الدقيق بالتدريج ويقلب حتى يختفي الدقيق تماما. نبدأ في عجن المكونات حتى تتجانس وتتكون عجينة ناعمة متماسكة, وبعد ذلك ندهن العجينة زيت ونضعها في اناء ونتركها ساعة حتى تتخمر.

يتم تقسيم العجينة الي اجزاء صغيرة وترص في صينية وتترك حتى ترتاح ربع ساعة.

يتم فرد العجينة لتصبح على هيئة دائرة, وبعد ذلك ترص في الصينية ويترك بينهما مسافة.

في اناء يتم وضع صفار البيض مع كمية من السمسم وحبة البركة ومعلقتين حليب.

يتم وضع الخليط على وجه العجينة وتوضع في الفرن بعد تسخينه وتترك في الفرن نصف ساعة حتى تنضج.

الخطوات المهمة الازمة لنجاح خبز الحليب

هناك العديد من الخطوات التي يجب اتباعها في طريقة التحضير لنجاح الوصفة والحصول على نتيجة جيدة ومنها:-