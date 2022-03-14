الي ربات البيوت سر طريقة قلي الباذنجان بسهولة بدون ما يشرب زيت.. حيلة قمة في العبقرية

سر قلي الباذنجان بدون ما يشرب زيت مقرمش الباذنجان من افضل الخضروات للجسم وحيث يحتوي على العديد من فيتامينات وعناصر متعددة مفيدة للجسم من أهمها الحديد لذلك فهو يستخدم في حالات نقص الحديد في الجسم, ويمكن تحضير الباذنجان بأكثر من طريقة ولكن أكثر طريقة شائعة لعمل الباذنجان هي القلي, ولكن يعاني الكثير من مشكلة عند عمل الباذنجان المقلي وهي ان الباذنجان يمتص كمية كبيرة من الزيت عند القلي لذلك يبحث الكثير عن طريقة قلي الباذنجان دون ان يمتص اي زيت, وخلال السطور التالية سنوضح سر قلي الباذنجان دون ان يمتص اي كمية من الزيت.

ما هي مقادير عمل الباذنجان المقلي

حبتان باذنجان.

معلقة خل.

عصير ليمونة.

معلقتين دقيق.

معلقة نشا

ملح.

فلفل.

بابريكا.

زيت.

طريقة قلي الباذنجان بمكون سري لمنع امتصاص الزيت

الباذنجان من الخضروات التي لها العديد من الفوائد للجسم ويحتوي على العديد من الالياف المهمة للجسم ويمكن تحضير الباذنجان المقلي بسهولة بحيث يكون مقرمش ولا يمتص اي زيت بالطريقة التالية:-

يتم تنظيف الباذنجان وازلة العنق, و تقطيع الباذنجان دوائر سمكها غير كبير وغير صغير.

توضع شرائح الباذنجان في اناء ويوضع عليها كمية من الملح وكمية من الليمون وتوضع في مصفاه حتى يطرد الماء الموجود به تماما.

يتم خلط معلقتين من الدقيق مع معلقة نشا ومعلقة ملح وفلفل وبابريكا وتقلب كل المكونات معا.

توضع خليط المكونات الجافة على الباذنجان ويقلب حتى يغطي تماما بالخليط.

يتم وضع الباذنجان في الزيت بعد تسخينه وبعد ذلك يتم تقليب الباذنجان جيدا حتى ينضح.

يتم اخراج الباذنجان من الزيت ويوضع على مناديل خمس دقائق وبعد ذلك يقدم.

أهم النصائح التي تقلل من امتصاص الباذنجان للزيت