نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضعيها تحت الإبطين ربع ساعة وتخلصي من السواد ورائحة العرق إلي الأبد تبييض وتفتيح مدهش في المقال التالي

عمر شويل - جدة العرق الزائد من اكثر المشاكل التي يتعرض لها الكثير بشكل مفرط ويرجع ذلك الي نوع خاص من البكتيريا التي تتواجد في هذه المنطقة وتسبب رائحة العرق, ومع العرق الزائد تظهر اسمرار في هذه المنطقة, ولذلك نجد ان الكثير من اصحاب هذه المشكلة يبحثن عن طريقة للتخلص من اسمرار وعرق تحت الابطين الزائد ولا يسبب اي التهاب في الجلد في هذه المنطقة الحساسة وتكون اقتصادية ومكوناتها سهلة, ولذلك سنتطرق خلال السطور التالية الي ذكر أفضل خلطة طبيعية للقضاء على رائحة العرق وتفتيح تحت الابطين بسرعة الصاروخ.

خلطة الليمون والشبه للتخلص من سواد تحت الابطين ورائحة العرق

خلطة الليمون والشبه من افضل الخلطات التي تساعد في التخلص من البكتيريا التي تسبب رائحة العرق الكريهة, ويساعد في تقشير طبقة الجلد السمراء وتساعد في تفتيح المنطقة بشكل فعال, وتساعد في التخلص من الحبوب التي تظهر في هذه المنطقة, وهذه الخلطة لا تسبب اي حساسية في هذه المنطقة, ويتم استخدام هذا الخليط بشكل يومي ويتم تحضيرها كالتالي:-

يتم خلط معلقة من بودر الشبه ومعلقتين من عصير الليمون ويقلبان معا.

يضاف على الخليط معلقة من الفازلين ومعلقة نشا, وتقلب جيدا.

يضاف اخيرا معلقتين من زيت جوز الهند وتقلب معا حتى تمتزج ويتم استخدامها على المنطقة وتدلك جيدا بالخليط بعد الاستحمام.

طريقة التخلص من سواد الابطين بالسكر وزيت الليمون

هناك العديد من الاسباب التي تجعل تحت الابطين غامق منها استخدام كريمات تحتوي على الكحول وعدم تهوية المكان بشكل جيدا وتراكم طبقات الجلد الميت, وتعد خلطة السكر وزيت الليمون من أفضل المواد الطبيعية التي تساعد في التخلص من اي اسمرار في الابطين, وتساعد في التخلص من اي بكتيريا تسبب العرق, ويتم تحضير الخلطة عن طريق خلط معلقتين من السكر ومعلقة من زيت الليمون ومعلقة من العسل الابيض, وتمزج كل المكونات معا وبعد ذلك توضع على المنطقة بعد شطفها بالماء ويتم تدليك تحت الابطين بالخليط لمدة خمس دقائق, وبعد ذلك يتم شطف المنطقة, وسيلاحظ انها أصبحت أفتح ويقل نسبة التعرق بشكل كبير.