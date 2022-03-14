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كفتة داوود باشا من الطرق الاقتصادية لتحضير الكفتة، هناك العديد من الطرق لتحضير كفتة اللحم ومن أكثر الطرق السريعة والسهلة والاقتصادية هي كفتة داوود باشا فهي من الوصفات المصرية الشهيرة التي اشتهر بها الشعب المصري، وتختلف هذه الطريقة عن الطرق المعتادة لتحضير الكفتة فهي تحتاج إلى طريقة خاصة و يتم وضعها في الصلصة تعطيها الطعم المميز والرائع وتقدم كوجبة غذاء بجانب الأرز بالشعرية. مقادير كفتة داوود باشا نصف كيلو لحمة مفرومة

بصلة مفرومة

ملعقة كبيرة من البقسماط المطحون

2 ملعقة كبيرة دقيق.

ملعقة صغيرة من السبع بهارات.

ملح.

فلفل أسود. (الصلصة) ملعقة صغيرة ثوم مفروم

2 كوب صلصة طماطم

ملعقة صغيرة صلصة

كوب ماء ساخن

مكعب مرقة

2 مكعب من الزبدة.

ملعقتين كبار من الزيت.

رشة سكر.

ملح.

فلفل أسود. طريقة تحضير كفتة داوود باشا أولا نقوم بتحضير الكفتة نأتي ببولة كبيرة ونقوم بوضع اللحمة المفرومة.

نقوم بفرم البصل ناعم ونضعه على اللحم المفروم.

بعد ذلك نضع عليهم البقسماط و الفلفل الأسود و الملح و السبع بهارات.

نبدأ بعجن اللحمة المفرومة مع كافة هذه المكونات جيدًا باليد أو في الكبة لمدة لا تقل عن 5 دقائق.

بعد ذلك نقوم بتشكيل الكفتة إلى كرات متوسطة الحجم ومتساوية.

ثم نقلب كرات الكفتة في الدقيق من جميع الجوانب.

نضع طاسة على النار ونقوم بوضع الزيت ومكعب الزبدة حتى يسخن ثم نقوم بوضع كرات الكفتة في الطاسة ونقوم بتحمير من جميع الجوانب حتى تأخذ اللون الذهبي، نرفعها من على النار. (لعمل الصوص) في الطاسة التي قمنا بتحمير الكفتة بها نقوم بوضع الثوم و نشوحه حتى يذبل ويأخذ لون ذهبي.

بعد ذلك نضع الطماطم و الصلصة و السكر والملح والفلفل الأسود ونقلبهم مع بعضهم على نار متوسطة.

ثم نقوم بوضع مكعب المرقة و الماء ونتركها حتى تتسبك الصلصة قليلا ثم نضع كرات الكفتة في الصلصة و نتركها حتى تتسبك الصلصة وتنضج الكفتة.

يمكنك وضع طبقة من الجبن على وجه كفتة داوود باشا و تدخل في الفرن حتى تتحمر هذا حسب الرغبة.

ثم تقدم للطعام وهي ساخنة بجانب الأرز بالشعرية و بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة أحلى و أسهل طريقة لتحضير كفتة داوود باشا على أصولها بخطوات بسيطة وسريعة و بمذاق رائع - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحلى و أسهل طريقة لتحضير كفتة داوود باشا على أصولها بخطوات بسيطة وسريعة و بمذاق رائع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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