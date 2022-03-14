ايه اللي ممكن يحصلك لو اكلتي بصل كل يوم

على الرغم من ان كل نوع من الخضار ليه فوايد صحية ، الا ان بعضها ليه فوايد خاصة جدا ، زي البصل ، من المعروف عموما ان البصل بيدعم صحة القب, العضم, الامعاء ، ولكن في فوايد تانية كتير ممكن تتفاجئي بيها ، ومع ذلك ، لو بتعاني من حساسية من البصل ، هيكون من الافضل استشارة الدكتور قبل اي تطبيق اي حاجة من اللي احنا هنقولها ، النهاردة من خلال موضوعنا جمعنالكم 6 فوايد صحية للبصل ، ممكن تحسي بيها لو اكلتي كل يوم بانتظام.

فوايد صحية للبصل:

1- زيادة الخصوبة:

اول فايدة للبصل هو انه بيساعد على زيادة الخصوبة ، بكل بساطة ممكن شرب عصير البصل للاستفادة منه ، البصل بيحتوي على مجموعة متنوعة من مضادات الاكسدة ، اللي بتساعد على زيادة الخصوبة بفعالية ، والميزة انها طريقة طبيعية من غير علاجات طبية او عمليات جراحية.

2- بيساعد على علاج الجيوب الانفية:

طريقة رائعة وفعالة لوقف وابطاء عملية نزيف الانف هي استخدام البصل ، كل اللي هتعمليه هتاخدي نص بصلة وتحطيها تحت انفك مباشرة وتشميها.

البصل بيحتوي على فيتامين سي والبيوفلافونويد ، وده بيخلي مسار الانف اقل حساسية للنزيف ، وفي فايدة تانية للبصل وهو انه فعال في حالة انسداد الانف ، البصل بيساعد على ارخاء ممرات الانف ، وده بدوره هيسهل عملية التنفس.

3- منع الاكتئاب وتحسين المزاج:

البصل بيحتوي على حمض الفوليك ، او المعروف بفيتامين B9 ، والفيتامين ده بيساعد على منع الاكتئاب وبيحسن المزاج عن طريق تكسير حمض اميني اسمه هوموسيستين.

ببساطة الحمض الاميني ده هو غير مرغوب فيه لانه بيمنع جسمك من انتاج هرمونات جيدة ، وهنا يجي دور البصل في تكسير الحمض ده والسماح لمخك في الحصول على العناصر الغذائية الكافية.

4- مضغ البصل الني بيساعد على منع تسوس الاسنان:

مافيش شك ان البصل بيساعد في وقاية جسمك من الامراض ، ولكن ليه كمان كتير من الفوايد لصحة الفم ، مضغ البصل الني بيساعد على تقوية الاسنان ومحاربة اي بكتيريا في الفم ممكن تكون مسببة لاي مشاكل.

كل اللي هتعمليه امضغي بعض البصل لمدة 2 – 3 دقايق ، ده ممكن يساعدك كمان على منع تسوس الاسنان.

5- البصل بيمنع نزلات البرد والانفلونزا:

حسب خبراء الصحة اثبتوا ان البصل ممكن يساعد على منع نزلات البرد, الانفلونزا, الكحه, الحمى, التهاب الحلق.

طريقة استخدامه:

قطعي البصل لقطع صغيرة.

انقعيه في ماية الشرب لمدة 6 – 8 ساعات.

خدي منه 3 – 4 معالق كبيرة ، 3 مرات في اليوم.

6- البصل بيساعد في آلام الاذن:

الاذن من اكتر اعضاء الجسم حساسية ، ممكن يحصل فيها الم لاسباب كتير ، زي الاصوات العالية او السفر بالطيارة ، واستخدام البصل المطبوخ تعتبر من الطرق الطبيعية اللي ممكن تساعد في التخلص من الم الاذن.

طريقة استخدامه:

اطبخي البصل في الماية لحد ما يطرى.

لفي البصل في قطعة قماش ، وبعدين حطيه على الاذن.

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