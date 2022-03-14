ايه اللي ممكن يحصلك لو اكلتي بصل كل يوم

على الرغم من ان كل نوع من الخضار ليه فوايد صحية ، الا ان بعضها ليه فوايد خاصة جدا ، زي البصل ، من المعروف عموما ان البصل بيدعم صحة القب, العضم, الامعاء ، ولكن في فوايد تانية كتير ممكن تتفاجئي بيها ، ومع ذلك ، لو بتعاني من حساسية من البصل ، هيكون من الافضل استشارة الدكتور قبل اي تطبيق اي حاجة من اللي احنا هنقولها ، النهاردة من خلال موضوعنا جمعنالكم 6 فوايد صحية للبصل ، ممكن تحسي بيها لو اكلتي كل يوم بانتظام.
فوايد صحية للبصل:
1- زيادة الخصوبة:
اول فايدة للبصل هو انه بيساعد على زيادة الخصوبة ، بكل بساطة ممكن شرب عصير البصل للاستفادة منه ، البصل بيحتوي على مجموعة متنوعة من مضادات الاكسدة ، اللي بتساعد على زيادة الخصوبة بفعالية ، والميزة انها طريقة طبيعية من غير علاجات طبية او عمليات جراحية.
2- بيساعد على علاج الجيوب الانفية:
طريقة رائعة وفعالة لوقف وابطاء عملية نزيف الانف هي استخدام البصل ، كل اللي هتعمليه هتاخدي نص بصلة وتحطيها تحت انفك مباشرة وتشميها.
البصل بيحتوي على فيتامين سي والبيوفلافونويد ، وده بيخلي مسار الانف اقل حساسية للنزيف ، وفي فايدة تانية للبصل وهو انه فعال في حالة انسداد الانف ، البصل بيساعد على ارخاء ممرات الانف ، وده بدوره هيسهل عملية التنفس.
3- منع الاكتئاب وتحسين المزاج:
البصل بيحتوي على حمض الفوليك ، او المعروف بفيتامين B9 ، والفيتامين ده بيساعد على منع الاكتئاب وبيحسن المزاج عن طريق تكسير حمض اميني اسمه هوموسيستين.
ببساطة الحمض الاميني ده هو غير مرغوب فيه لانه بيمنع جسمك من انتاج هرمونات جيدة ، وهنا يجي دور البصل في تكسير الحمض ده والسماح لمخك في الحصول على العناصر الغذائية الكافية.
4- مضغ البصل الني بيساعد على منع تسوس الاسنان:
مافيش شك ان البصل بيساعد في وقاية جسمك من الامراض ، ولكن ليه كمان كتير من الفوايد لصحة الفم ، مضغ البصل الني بيساعد على تقوية الاسنان ومحاربة اي بكتيريا في الفم ممكن تكون مسببة لاي مشاكل.
كل اللي هتعمليه امضغي بعض البصل لمدة 2 – 3 دقايق ، ده ممكن يساعدك كمان على منع تسوس الاسنان.
5- البصل بيمنع نزلات البرد والانفلونزا:
حسب خبراء الصحة اثبتوا ان البصل ممكن يساعد على منع نزلات البرد, الانفلونزا, الكحه, الحمى, التهاب الحلق.
طريقة استخدامه:
قطعي البصل لقطع صغيرة.
انقعيه في ماية الشرب لمدة 6 – 8 ساعات.
خدي منه 3 – 4 معالق كبيرة ، 3 مرات في اليوم.
6- البصل بيساعد في آلام الاذن:
الاذن من اكتر اعضاء الجسم حساسية ، ممكن يحصل فيها الم لاسباب كتير ، زي الاصوات العالية او السفر بالطيارة ، واستخدام البصل المطبوخ تعتبر من الطرق الطبيعية اللي ممكن تساعد في التخلص من الم الاذن.
طريقة استخدامه:
اطبخي البصل في الماية لحد ما يطرى.
لفي البصل في قطعة قماش ، وبعدين حطيه على الاذن.
ايه اللي ممكن يحصل لجسمك لو اكلتي مرة واحدة بس في اليوم
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