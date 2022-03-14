غيري لون شعرك وأصبغي شعرك بنفسك بملعقة حنة في المنزل بدون ضرر وتمتعي بلون طبيعي وجذاب

تعد الحناء من أهم الوسائل أو المواد الطبيعية التي كانت تستخدم منذو القدم لتلوين أو لصبغ الشعر حيث أنها من أكثر المواد التي تساعد على صبغ الشعر بشكل طبيعي وبدون أن نترك أي أثر سلبي عليه، لأن الحناء من المكونات التي لا تضر الشعر نهائيا فهي تعطينا لون بني فاتح أو غامق فهذا على حسب الرغبة وعلى حسب المكونات التي تضاف إلي الحنه، فغالبا نجد أن جميع الفتيات يفضلون اللون البني بمختلف درجاته سواء الغامق أو الفاتح، فهذا لن يتم الحصول عليه إلا بإستخدام الحناء وذلك من خلال مزجها مع القهوة أو النسكافية فمن المعروف أن تكثر وتعدد إهتمامات المرأة.

ولكن الشعر هو من أكثر الأشياء التي تهتم بها كل فتاة على مستوى العالم فدائما تبحث عن كل الإستخدامات التي تعالج مشاكل الشعر، وبجانب هذا ترغب أن تغير لون الشعر فتلجأ إلى إستعمال الصبغات الكيميائية، فهي تعمل علي تلوينه والحصول علي اللون المطلوب ولكنها تضر وتدهور الشعر فيحدث له تلف كبير وملحوظ، لذلك ينصح بعدم إستخدامها ومن الأفضل أن نستخدم خلطة الحناء لصبغ الشعر، فهذه الخلطة لا يمكنها أن تصبغ الشعر فقط ولكنها تعالجه من كل المشاكل التي توجد به.

مكونات خلطة الحناء لصبغ الشعر

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق الحناء.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

نصف كوب صغير من خل التفاح.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

نصف كوب كبير من الماء الدافئ.

طريقة عمل خلطة الحناء لصبغ الشعر