نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غيري لون شعرك وأصبغي شعرك بنفسك بملعقة حنة في المنزل بدون ضرر وتمتعي بلون طبيعي وجذاب في المقال التالي
تعد الحناء من أهم الوسائل أو المواد الطبيعية التي كانت تستخدم منذو القدم لتلوين أو لصبغ الشعر حيث أنها من أكثر المواد التي تساعد على صبغ الشعر بشكل طبيعي وبدون أن نترك أي أثر سلبي عليه، لأن الحناء من المكونات التي لا تضر الشعر نهائيا فهي تعطينا لون بني فاتح أو غامق فهذا على حسب الرغبة وعلى حسب المكونات التي تضاف إلي الحنه، فغالبا نجد أن جميع الفتيات يفضلون اللون البني بمختلف درجاته سواء الغامق أو الفاتح، فهذا لن يتم الحصول عليه إلا بإستخدام الحناء وذلك من خلال مزجها مع القهوة أو النسكافية فمن المعروف أن تكثر وتعدد إهتمامات المرأة.
ولكن الشعر هو من أكثر الأشياء التي تهتم بها كل فتاة على مستوى العالم فدائما تبحث عن كل الإستخدامات التي تعالج مشاكل الشعر، وبجانب هذا ترغب أن تغير لون الشعر فتلجأ إلى إستعمال الصبغات الكيميائية، فهي تعمل علي تلوينه والحصول علي اللون المطلوب ولكنها تضر وتدهور الشعر فيحدث له تلف كبير وملحوظ، لذلك ينصح بعدم إستخدامها ومن الأفضل أن نستخدم خلطة الحناء لصبغ الشعر، فهذه الخلطة لا يمكنها أن تصبغ الشعر فقط ولكنها تعالجه من كل المشاكل التي توجد به.
مكونات خلطة الحناء لصبغ الشعر
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق الحناء.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.
- نصف كوب صغير من خل التفاح.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.
- نصف كوب كبير من الماء الدافئ.
طريقة عمل خلطة الحناء لصبغ الشعر
- قومي بتحضير طبق مناسب ونضع به ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق الحناء ونضيف ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.
- ثم يتم وضع ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون ونصف كوب صغير من خل التفاح ونقوم بإضافة نصف كوب كبير من الماء الدافئ ونستمر في تقليب جميع المكونات مع بعضها.
- ونضع الماء بشكل تدريجي للحصول على خليط ناعم ومتماسك قليلا ثم نقوم بوضع هذه الخلطة علي الشعر بشرط أن يكون نظيف ونتركها حوالي أربع أو ثلاث ساعات تقريبا وبعد ذلك يتم غسله بالماء والشامبو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غيري لون شعرك وأصبغي شعرك بنفسك بملعقة حنة في المنزل بدون ضرر وتمتعي بلون طبيعي وجذاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.