نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سحر مفعول ملعقة النشا لشد تجاعيد الوجه والرقبة وإزالة الترهلات نهائياً ستصبحين أصغر سناً في المقال التالي
جمال المرأة أو الفتاة يظهر من خلال إهتمامها ببشرتها والعناية بها لذلك كل ما يشغل بالها هو كيفية الحصول على بشرة بيضاء نقية وتكون خالية من جميع مشكلات التي ممكن أن تتعلق بها، فمن المعروف أن أغلبية السيدات يرغبون في ظهور البشرة دائما في مرحلة الشباب لأن عند التقدم في العمر قد تظهر بعض العلامات التي تدل على علامات الشيخوخة، ومن ضمن هذه العلامات هي التجاعيد أو الخطوط الرفيعة فهذا يعد من المشاكل الكبرى التي تعتقد المرأة من الصعب أن نصل إلى جل مناسب للقضاء عليها والتمتع ببشرة شبابية.
حيث أن التجاعيد تجعل المرأة تشعر بالإكتئاب وتفقد أنوثتها فقد توجد هذه التجاعيد على الوجه وكذلك توجد بكثرة وبشكل واضح على الرقبة، لذلك تقوم بالبحث عن الكريم الذي يعمل على شد التجاعيد فيقوم هذا الكريم بالتخلص تماما من مشكلة التجاعيد، فعند مرور فترة قصيرة من إستخدام هذا الكريم قد يظهر على الوجه علامات غير مرغوب فيها، فمن الأفضل أن نتجنب إستعماله ولابد من إستخدام خلطة النشا حيث أن النشا يساعد بشكل كبير على شد تجاعيد الوجه والرقبة أيضا، وذلك من خلال أول أسبوع من إستخدام هذه الخلطة.
مكونات خلطة النشا لشد تجاعيد الوجه والرقبة
- ملعقة واحدة كبيرة ونصف من مسحوق النشا.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.
طريقة عمل خلطة النشا لشد تجاعيد الوجه والرقبة
- نقوم بتجهيز إناء مناسب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة ونصف من مسحوق النشا ثم نضيف إليه ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي ونضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.
- وقومي بوضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون وملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض ويتم مزج كل هذه المكونات مع بعضها.
- وبعد ذلك يتم وضع هذه الخلطة علي البشرة والرقبة و نتركها عليهم حتى تجف ثم نقوم بغسلهم بإستخدام الماء البارد.
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