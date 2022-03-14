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في هذا الوقت نشاهد إرتفاع كبير وملحوظ في بعض السلع الغذائية وهذا الشيء يجعل العديد من الناس غير قادرين على شرائها فمن ضمن هذه السلع هي الحلاوة الطحينية، حيث أنها تباع بأعلى عالية فقد تعتبر من أهم السلع أو المأكولات التي لا يمكننا الإستغناء عنها وخاصة أثناء الدراسة، لأن يفضل معظم الأطفال تناولها في سندوتشات فهي تتميز بطعم لذيذ وتعد من أنواع الحلويات، والتي تحتوي علي الكثير من العناصر الغذائية التي تكون مفيدة لصحة الإنسان، نظرا لأنها غنية بالفيتامينات فنظرا لكل هذا تفضل أغلبية الأمهات أن تقوم بعمل الحلاوة الطحينية في البيت بدلا من شرائها فطريقة عملها تكون سهلة وغير مكلفة. مكونات الحلاوة الطحينية كوبان كبيران من الحليب البودر.

كوبان كبيران من السكر البودر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

كوبان كبيران من الطحينة.

كمية مناسبة من المكسرات المجروشة على حسب الرغبة. طريقة عمل الحلاوة الطحينية يتم إحضار طبق عميق ونضع به كوبان كبيران من السكر البودر ثم نضيف إليه كوبان كبيران من الحليب البودر ونقوم بوضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

وقومي بخلط السكر مع الحليب والفانيليا وبعد ذلك يتم إضافة كوبان كبيران من الطحينة السائلة مع مراعاة أن يتم وضعها تدريجيا مع الإستمرار في خلط المكونات مع بعضها بإستخدام مضرب السلك اليدوي.

ونستمر في خلطهم لكي تتجانس كل المكونات مع بعض بطريقة جيدة ولكي نحصل على خليط متماسك يكون ناعم جدا ولا يوجد به أي تكتلات.

وبعد ذلك نحضر قالب يكون علي شكل مستطيل ونضع في هذا القالب كيس من البلاستيك وقومي بدهن الكيس بالقليل من الزيت بإستخدام فرشاة.

وقومي بوضع خليط الحلاوة الطحينية في هذا القالب ويتم فردها وتوزيعها جيد في القالب حتى تكون متساوية، ثم يتم تزيينها بكمية مناسبة من المكسرات المجروشة مثل الفستق والبندق والفول سوداني وغيرهم أو من الممكن أن لا نضيف إليها أي نوع من المكسرات.

وبعد ذلك نضع كيس بلاستيك آخر عليها ويتم إدخال القالب في الثلاجه ونتركه حوالي ساعتين حتى تتماسك الحلاوة الطحينية ويمكننا تقطيعها. عمر شويل - جدة الحلاوة الطحينية على أصولها 100% بمقادير مظبوطة وغير مكلفة وبطريقة المصانع وتحدي - ثقفني

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