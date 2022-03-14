نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألذ مشروب شتوي مفضل طريقة عمل مشروب السحلب الساخن على أصوله بطعم وقوام لذيذ في المقال التالي

يعد السحلب أحد أنواع المشروبات الساخنة التي يتم تناولها بكثرة في فصل الشتاء لأنه يساعد بشكل كبير على تدفئة الجسم عندما يكون الجو بارد، حيث أنه يتميز بمذاق لذيذ وجميل وله قوام كثيف ويتسم بلونه الأبيض، فقد نجد أن أغلبية الناس على مستوى العالم يعشقون تناول مشروب السحلب بشكل كثير ومن أكثر الدول التي ينتشر ويشتهر بها السحلب بكثرة ويقومون بعمله بطريقة رائعة ويبدعون في عمله هما مصر وتركيا وبلاد الشام، وعادة يفصل جميع الأشخاص تناول مشروب السحلب في المقاهي والكافيهات، لأن هذه الأماكن يتم تقديمه بشكل لذيذ ومميز وبنكهات مختلفة فتقوم أغلبية السيدات بالبحث عن طريقة عمله في المنزل بنفس الطعم والشكل. مكونات مشروب السحلب ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق السحلب.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من جوز الهند.

كوبان كبيران من الحليب السائل.

ست ملاعق صغيرة الحجم من السكر.

رشة بسيطة من القرفة البودر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الزبيب.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من المكسرات المجروشة. طريقة عمل مشروب السحلب قومي بإحضار وعاء عميق ونضع به كوبان كبيران من الحليب السائل ومن الممكن أن نستبدل الحليب السائل بالحليب البودر ونضيف إليه كوبان كبيران من الماء.

ونترك الحليب في الوعاء على نار تكون متوسطة وعند تسخين الحليب بشكل جيد نقوم بإضافة ست ملاعق صغيرة الحجم من السكر ولكن كمية السكر تكون على حسب رغبة الأشخاص.

ثم يتم تقليب السكر مع الحليب الساخن لذوبان السكر وعند التأكد من ذوبانه نقوم بوضع ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق أو بودرة السحلب ولكن نضعها بطريقة تدريجية ونستمر في تقليبهم مع بعض.

ونستمر في التقليب بإستخدام ملعقة وتكون النار هادئة لكي يتم الحصول على قوام ثقيل وبعد ذلك يتم رفعه من على النار ونضيف إليه مباشرة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من جوز الهند.

ونضيف ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الزبيب وملعقة واحدة كبيرة الحجم من المكسرات المجروشة مثل الفول سوداني والبندق وغيرهم ولكن كل هذا يكون علي حسب الرغبة وقومي بسكب السحلب في أكواب مناسبة ونضيف إليه رشة من القرفة. عمر شويل - جدة ألذ مشروب شتوي مفضل طريقة عمل مشروب السحلب الساخن على أصوله بطعم وقوام لذيذ - ثقفني

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