نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقشر منزلي قوي لتقشير اليديين والرجلين وإزالة الجلد الميت والبقع الغامقة من أول أستخدام في المقال التالي
تقشير اليدين والرجلين من الأشياء الضرورية التي لابد من الإنتظام عليها حتى تكون بشرة هذه المناطق ناعمة وبالتحديد في فصل الشتاء ففي هذا التوقيت يكون الجو أكثر برودة، فعندما تتعرض اليدين والرجلين إلى الماء بشكل كثير فإنها تكون جافة ولها ملمس خش،ن وعندما يزداد هذا الجفاف توجد بهم بعض التشققات التي تعطي لهم شكل غير مرغوب فيه، ولكن عامة من الضروري أن نقوم بإستخدام كريم مرطب أو أي شيء آخر ليساعد على تنعيم اليدين والرجلين، وأن هذا الكريم المرطب يعمل على تنعيمها فقط ولكن من الأفضل أن يتم تقشير هذه المناطق بسبب تراكم خلايا الجلد الميتة عليهم بكثرة وبشكل ملحوظ.
فأن وجود الجلد الميت عليهم يكون له دور كبير جدا في ظهور بشرة اليدين والرجلين باللون الأسمر الغامق فمن المعروف أن كل فتاة وإمرأة ترغب في تفتيح وتبييض كلا منهم، ولكن بطريقة سريعة وتكون طبيعية وهذا يتم من خلال إستعمال وصفات طبيعية حيث أن هذه الوصفات لها نتائج إيجابية وتظهر في وقت قصير ولا تكلفنا الكثير،، وطريقة تحضيرها سهلة ومكوناتها بسيطة وجميعها متوافرة في كل بيت فهذه الوصفة تساعد بشكل كبير على تقشير اليدين والرجلين وإزالة خلايا الجلد الميتة ومع كثرة إستخدامها فإنها تعمل على تبييض هذه المناطق وتكون ناعمة جدا.
مكونات وصفة السكر لتقشير اليدين والرجلين
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.
طريقة عمل وصفة السكر لتقشير اليدين والرجلين
- قومي بتحضير إناء مناسب ونضع في هذا الإناء ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر وملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.
- ثم قومي بوضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون ويتم تقليبهم مع بعض بشكل جيد ونقوم بغسل اليدين والرجلين بإستخدام الماء الدافئ.
- وبدون تجفيفهم نضع هذه الوصفة ونتركها حتى تجف تماما أو نتركها لمدة ثلث ساعة تقريبا وبعد ذلك يتم غسلهم بإستخدام الماء الفاتر ثم نضع كريم مرطب مناسب وتكرر هذه الطريقة مرة واحدة في الإسبوع.
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