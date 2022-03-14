بدون لحمة أعملي كفتة البطاطس الاقتصادية بخلطة مقرمشة ولذيذة والطعم روعة

جميع الأطفال يعشقون تناول الأكلات أو الوصفات الخفيفة والتي تكون سريعة في تجهيزها فقد تبحث أغلبية الأمهات عن ذلك، فتجد أن من أفضل الأكلات المحببة لديهم هي الكفتة بكل انواعها المختلفة فمن ضمن أنواعها هي كفتة الفراخ وكفتة البطاطس وكفتة اللحمة، وكلا منهم لها طريقة مختلفة عن الآخري ولكن الألذ في الطعم والتي يكون عليها إقبال كبير من قبل كل صغار السن وكذلك الكبار هي كفتة البطاطس، حيث أنها من المأكولات السهلة في تجهيزها ومكوناتها إقتصادية فهذه الكفتة ممكن أن نقوم بعملها في الفرن أو يتم قليها على البوتاجاز.

مكونات كفتة البطاطس

أربع حبات من البطاطس.

كمية مناسبة من الماء.

بصلة واحدة كبيرة الحجم.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم المهروس.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من البقدونس المفروم.

كمية قليلة من الشبت والكزبرة الخضراء المفرومة.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

رشة من الملح والفلفل الأسود على حسب الرغبة.

رشة من السبع بهارات.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.

بيضة واحدة.

كمية مناسبة من البقسماط الناعم.

كمية مناسبة من الدقيق الأبيض.

كمية مناسبة من الجبنة الرومي والشيدر المبشورة والموتزريلا.

كمية مناسبة من الزيت للقلي.

طريقة عمل كفتة البطاطس