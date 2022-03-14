بدون لحمة أعملي كفتة البطاطس الاقتصادية بخلطة مقرمشة ولذيذة والطعم روعة

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جميع الأطفال يعشقون تناول الأكلات أو الوصفات الخفيفة والتي تكون سريعة في تجهيزها فقد تبحث أغلبية الأمهات عن ذلك، فتجد أن من أفضل الأكلات المحببة لديهم هي الكفتة بكل انواعها المختلفة فمن ضمن أنواعها هي كفتة الفراخ وكفتة البطاطس وكفتة اللحمة، وكلا منهم لها طريقة مختلفة عن الآخري ولكن الألذ في الطعم والتي يكون عليها إقبال كبير من قبل كل صغار السن وكذلك الكبار هي كفتة البطاطس، حيث أنها من المأكولات السهلة في تجهيزها ومكوناتها إقتصادية فهذه الكفتة ممكن أن نقوم بعملها في الفرن أو يتم قليها على البوتاجاز.
مكونات كفتة البطاطس
- أربع حبات من البطاطس.
- كمية مناسبة من الماء.
- بصلة واحدة كبيرة الحجم.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم المهروس.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من البقدونس المفروم.
- كمية قليلة من الشبت والكزبرة الخضراء المفرومة.
- ملعقتان كبيرتان من الزبدة.
- رشة من الملح والفلفل الأسود على حسب الرغبة.
- رشة من السبع بهارات.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.
- بيضة واحدة.
- كمية مناسبة من البقسماط الناعم.
- كمية مناسبة من الدقيق الأبيض.
- كمية مناسبة من الجبنة الرومي والشيدر المبشورة والموتزريلا.
- كمية مناسبة من الزيت للقلي.
طريقة عمل كفتة البطاطس
- يتم تقشير البطاطس أولا وغسلها بالماء وقومي بتقطيعها على شكل مكعبات متوسطة الحجم ونحضر إناء كبير ونضعه على النار ونضع به كمية مناسبة من الماء ونتركها حتى يتم غليان الماء.
- وبعد غليانها نضع مكعبات البطاطس ونضع رشة من الملح ونترك البطاطس حتى يتم تسويته أو سلقه جيدا ثم نرفعه من على النار وقومي بتصفيته من الماء ونضعه في طبق كبير ويتم هرسه ليكون ناعم.
- وبعد ذلك يتم تجهيز طاسة ونضع بها ملعقتان كبيرتان من الزبدة ونضيف بصلة واحدة كبيرة الحجم تكون مفرومة ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم المهروس.
- ويتم تقليبهم حتى يكونوا باللون الذهبي ويتم وضعهم على البطاطس المهروس ثم نضع البقدونس والشبت والكزبرة الخضراء ونضيف رشة من الملح والفلفل الأسود والكزبرة الجافة والسبع بهارات.
- وقومي بإضافة الجبنة الرومي والشيدر والموتزريلا ويتم عجن كل هذه المكونات مع بعضها ونقوم بتشكيلها على شكل كرات.
- ونضع هذه الكرات في الدقيق ثم في البيض ثم في البقسماط وبعد ذلك نضعهم في الزيت الساخن للقلي ولكي تكون باللون الذهبي الغامق.
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