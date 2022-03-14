نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل طاجن البامية باللحمة في الفرن بخلطة رهيبة ألذ طاجن مفضل في الشتاء في المقال التالي

من ألذ المأكولات المعروفة والمشهورة في الكثير من البلاد هي صينية الباميه باللحمة حيث أن هذه الأكلة تتميز بطعم جميل ورائع، وأن الباميه عامة من أنواع الخضراوات التي يعشقها عدد كبير من الناس ويكون لها وصفات عديدة وكثيرة، ومن الممكن أن نقوم بعملها في طاجن أو في صينية وكذلك يتم عملها بإستخدام اللحمة أو الفراخ وغير ذلك، وكل هذا يكون علي حسب الرغبة وطريقة عملها سريعة وسهلة ولا تكون مكلفة ،فهذه الأكلة تحتوي على العديد من العناصر الغذائية اللازمة لصحة الإنسان. مكونات صينية الباميه باللحمة نصف كيلو من الباميه صغيرة الحجم.

ربع كيلو من اللحمة.

كمية مناسبة من الماء.

ثلاث فصوص من الحبهان وورق اللورا.

ثلاث حبات من البصل.

كوبان كبيران من عصير الطماطم.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السمنة النباتي. طريقة عمل صينية الباميه باللحمة نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع به كمية مناسبة من الماء ونتركها حتى الغليان وعند غليان الماء يتم غسل اللحمة وتقطيعها على شكل مكعبات متوسطة الحجم.

ونضع قطع اللحمة ونضيف إليها رشة من الملح ونضع ورق اللورا والحبهان ونتركها حتى يتم تسويتها ولكن لا نقوم بتسويتها جيدا.

وبعد ذلك نرفعها من على النار ونحضر صينية مناسبة ونضع بها ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السمنة النباتي ثم نضيف البصل ويتم تقطيعه على شكل مكعبات صغيرة الحجم وقومي بتقليبه حتى يكون باللون الذهبي.

ثم يتم إضافة كوبان كبيران من عصير الطماطم ونضع الباميه بشرط أن يتم غسلها أولا ونتخلص من الجزء العلوي والسفلي منها ونضعها في خليط البصل وعصير الطماطم.

ونضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح والكزبرة الجافة ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود ونضيف مكعبات اللحمة المسلوقة ويتم تغطيتها ونتركها لكي يتم تسوية اللحمة جيدا مع الباميه.

وبعد ذلك يتم رفعها من على النار ونقوم بتشغيل الفرن ويتم إدخال الصينية في الفرن ونتركها حتى يتغير لونها. عمر شويل - جدة طريقة عمل طاجن البامية باللحمة في الفرن بخلطة رهيبة ألذ طاجن مفضل في الشتاء - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل طاجن البامية باللحمة في الفرن بخلطة رهيبة ألذ طاجن مفضل في الشتاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.