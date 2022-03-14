أعملي المش الفلاحي على أصوله بطريقة الفلاحين بخلطة وملح مظبوط وطعم رهيب

المش الفلاحي نوع من الجبن المميزة اللذيذ الذي يحبه الكثير ويتم تناوله على الفطور أو العشاء مع الفطير المشلتت أو الخبز المحمص لتصبح وجبة شهية ومميزة، ويتم عمل الجبن المش من قطع الجبن القريش الذي يتم تخميرها لوقت طويل للحصول في النهاية على الجبنة المش اللذيذة، والان من خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل المش الفلاحي في المنزل بالطريقة الأصلية المميزة يمكنكم متابعة المقال الآن.

طريقة عمل الجبن المش الفلاحي في المنزل

اذا كنتي تبحثين عن طريقة عمل المش بنفس طعم الفلاحي فيمكنك القيام بذلك بالفعل بخطوات بسيطة وواضحة وهي كالآتي:

المكونات

كيلو من الجبنة القريش.

كوبين كبار من الملح الخشن.

كوب واحد من المورتة الطبيعية.

حبتين أو ثلاثة من الفلفل الحار المقطع نصفين.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقتين كبار من قشطة اللبن.

ملعقتين صغيرتين من حب الحلبة الحصى.

ملعقة صغيرة من الشطة الحارة.

طريقة التحضير