نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي المش الفلاحي على أصوله بطريقة الفلاحين بخلطة وملح مظبوط وطعم رهيب في المقال التالي
المش الفلاحي نوع من الجبن المميزة اللذيذ الذي يحبه الكثير ويتم تناوله على الفطور أو العشاء مع الفطير المشلتت أو الخبز المحمص لتصبح وجبة شهية ومميزة، ويتم عمل الجبن المش من قطع الجبن القريش الذي يتم تخميرها لوقت طويل للحصول في النهاية على الجبنة المش اللذيذة، والان من خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل المش الفلاحي في المنزل بالطريقة الأصلية المميزة يمكنكم متابعة المقال الآن.
طريقة عمل الجبن المش الفلاحي في المنزل
اذا كنتي تبحثين عن طريقة عمل المش بنفس طعم الفلاحي فيمكنك القيام بذلك بالفعل بخطوات بسيطة وواضحة وهي كالآتي:
المكونات
- كيلو من الجبنة القريش.
- كوبين كبار من الملح الخشن.
- كوب واحد من المورتة الطبيعية.
- حبتين أو ثلاثة من الفلفل الحار المقطع نصفين.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ملعقتين كبار من قشطة اللبن.
- ملعقتين صغيرتين من حب الحلبة الحصى.
- ملعقة صغيرة من الشطة الحارة.
طريقة التحضير
- قومي بوضع الجبنة القريش في صينية وقومي بوضع الملح عليها واتركيها تجف تمامًا حتى تصبح نشفة بشكل واضح وذلك قد يتم في عدة أيام يمكن أن تصل إلى أسبوع.
- يفضل وضع الجبنة في مكان جيد التهوية حتى تجف بالشكل المطلوب.
- احضري برطمان كبير الحجم مناسب للكمية أو علبة زجاج محكمة الغلق.
- اضيفي بداخل البرطمان الجبنة، ثم أضيفي إليها الشطة.
- اضيفي أيضًا بعد ذلك الحلبة، والبابريكا.
- اخلطي المكونات بالجبنة جيدًا.
- اضيفي بعد ذلك القشطة الطبيعية والمورته.
- اضيفي بعد ذلك فوق المورته الحلبة الحصى.
- هكذا قد تم الانتهاء يمكن وضع كمية بسيطة من المياه ليزداد صوص للمش الذي سوف يتم تجهيز.
- قومي بتغليف البرطمان جيدًا باستخدام ورق الومنيوم ثم وضع الغطاء الخاص به.
- اتركي البرطمان في مكان معتم لمدة لا تقل عن ٦ شهور.
- يمكنكم بعد ذلك القيام باستخدامها وتجهيزها بوضع ملعقتين من الطحينة والطماطم والخيار.
- قومي بخلط كل هذه المكونات مع بعضها.
- وضعي بعض قطرات من الزيت.
- يمكنك تقديم الجبنة الآن بجانب الاكلات المميزة الأخرى، والخبز البلدي أو الفطير المشلتت الفلاحي ويتم تناولها بألف هنا وشفا
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