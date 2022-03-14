بمكونات المصانع وتحدي أصنعي الحلاوة الطحينية البيتي الأصلية بطريقة غير مكلفة وبطعم لذيذ

الحلاوة الطحينية من أهم الحلويات المحبوبة جدًا لدى الأطفال والكبار خاصتًا إذا تم تناولها في السندوتشات اللذيذة، والحلاوة من أهم الأكلات المنتشرة في الكثير من البلدان المختلفة في بلاد العالم، كما أنها تتميز بفوائدها المختلفة الكثيرة، ولكن الحلاوة الطحينية من المواد الغذائية عالية الثمن، ولذلك فمن الأفضل القيام بتجهيزها في المنزل بكل سهولة، وهذه الخطوات سوف نتعرف عليها في هذا المقال.

طريقة عمل الحلاوة الطحينية في المنزل بكل سهولة

تمتعي بالحلاوة الطحينية اللذيذة التي يحبها اولادك ويمكن تجهيزها في المنزل بكل سهولة، وتكاليف بسيطة ومحدودة، قد تغنيكي عن شرائها من الخارج وطريقة التحضير كالآتي:

المكونات

كوبين كبار من السمسم.

كوبين كبار من اللبن البودرة.

كوب كبير من الزيت الذرة.

رشة فانيليا.

رشة ملح.

كوب من السكر البودرة.

كوب من الدقيق الأبيض.

طريقة التحضير

احضري السمسم ثم قومي بتنقيته جيدًا.

احضري مقلاة مناسبة الحجم وقومي بوضع السمسم وتحميصه فيها على نار هادئة.

قومي بتقليب السمسم حتى يتغير لونه إلى الذهبي المميز.

قومي بإحضار المطحنة بعد ذلك واطحني السمسم جيدًا حتى يصبح مسحوق ناعم تمامًا.

احضري بعد ذلك الخلاط الكهربائي وذلك حتى يتم تحضير الحلوى بأفضل قوام.

اضيفي داخل الخلاط السمسم المطحون، مع إضافة الدقيق، والزيت ورشة الملح.

اخلطي المكونات جيدًا على أعلى سرعة حتى يصبح القوام ثقيل مثل قوام الطحينة المعروف وهكذا تصبح الطحينة.

احضري الطحينة التي تم تجهيزها وأضيفي إليها اللبن البودرة، والفانليا.

وأضيفي إليها السكر البودرة أيضًا.

اخلطي المكونات واعجنيها مع بعض جيدًا لحتى الوصول إلى القوام المطلوب.

احضري علبة أو قالب مناسب الحجم والشكل.

قومي بوضع خليط الحلاوة الطحينية بداخله.

ويمكن إضافة بعض المكسرات المختلفة إليها لتعطي لها طعم مميز وجميل.

اضغطي على الحلاوة بيدك جيدًا.

قومي بإدخال الحلاوة في الثلاجة واتركيها لمدة يومين حتى الحصول على حلاوة طحينية متماسكة يمكن تقطيعها مثل الجاهزة.

أهم فوائد الحلاوة الطحينية

الحلاوة الطحينية من أهم المأكولات المفيدة جدًا للجسم ومن أهم هذه الفوائد ما يلي: