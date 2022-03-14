نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة ملعقة القرنفل لتكثيف وتطويل وتنعيم الشعر بسرعة وإزالة الشيب المبكر نهائياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة القرنفل هو مادة طبيعية لها العديد من الفوائد في العناية بالشعر والحفاظ عليه والتخلص من الكثير من المشاكل ولذلك فهو يدخل في الكثير من المستحضرات التجميلية كمادة أساسية، وأصبح من أهم المواد المستخدمة في عمل افضل الوصفات الطبيعية للعناية بالشعر، فهو متعدد الفوائد بشكل كبير ومن خلال متابعة هذا المقال سوف نتعرف على كيفية استخدام القرنفل لعمل خلطة طبيعية تساعد في تعزيز نمو الشعر بشكل رائع وتطويل الشعر بالشكل المطلوب، وهذه الخلطة هي ما سوف نتعرف عليها الآن في هذا المقال.

استخدام خلطة القرنفل في تطويل وتنعيم الشعر

القرنفل قد يدخل في عمل خلطات طبيعية نتائجها فعالة في تنعيم وتطويل الشعر وطريقة التحضير والتطبيق على الشعر كما يللي:

خلطة القرنفل مع اللبن الحليب لتنعيم وتطويل الشعر

استخدمي هذه الخلطة حتى يتم تطويل وزيادة نمو الشعر بشكل سريع وملحوظ، كما أنها تعمل على تنعيم الشعر وجعله كالحرير وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

كوب من القرنفل المطحون ناعم جدًا.

نصف كوب من اللبن الحليب.

طريقة الاستخدام

يمكنك تسخين اللبن الحليب على النار حتى يصبح دافيء

قومي بإضافته على القرنفل المطحون.

قلبي المكونات حتى يتم تحضير عجينة متماسكة ناعمة.

يمكنك توزيع العجينة على الشعر من الجذور وحتى الأطراف.

اتركي الخليط على الشعر واتركيه لمدة ساعة.

اغسلي شعرك بعد ذلك بالماء الفاتر والشامبو.

نظفي شعرك جيدًا.

يكرر استخدام هذا الماسك مرتين في الأسبوع الواحد.

خلطة القرنفل المطحون مع ماء الورد

هذه الخلطة تحتوي على مجموعة من المواد الطبيعية التي تساعد في تعزيز نمو الشعر وزيادة طولة بالشكل المطلوب وطريقة الاستخدام والتطبيق كالتالي:

المكونات

نصف كوب من القرنفل المطحون.

ملعقتين كبار من زيت الزيتون.

اربع ملاعق من ماء الورد.

ملعقتين من زيت البرافين.

طريقة الاستخدام والتطبيق على الشعر