نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر عجينة الكرواسون القطنية أعملي الكرواسون الفرنسي بالطريقة الأصلية بطعم زي الجاهز في المقال التالي

يعد الكرواسون من احلى والذ المخبوزات التى يعشقها الأطفال والكبار لمذاقها اللذيذ الشهي، ويعد الكرواسون وباكثر من طريقة و بحشوات مختلفة حسب الرغبة، حيث نحرص دائما على تقديم الوصفات السهلة والبسيطة وتحضيرها بالمنزل بأقل التكاليف، واليكم بعض الخطوات التى تساعد على عمل الكرواسون الفرنسي بالمنزل بكل سهولة. طريقة تحضير الكرواسون المقادير:- ٤ اكواب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقتين من الخميرة.

كوب من الحليب.

بيضة واحدة.

كوب من الزبدة السائلة. طريقة التحضير في وعاء نقوم بإضافة كوب واحد من الدقيق والسكر ونضيف عليهم الخميرة ونقلب ويترك الخليط جانباً لمدة ٢٠ دقيقة.

يوضع باقي الدقيق على الخليط المعد مسبقا ونقوم بإضافة الحليب والزبدة السائلة ونقوم بالعجن عن طريق اليد حتى تمتزج كل المكونات مع بعضها تماماً حتى نحصل على عجينة طرية ولزجة قليلا.

تغطى العجينة بمنشفة نظيفة أو بكيس بلاستيكي لمدة ساعة حتى تختمر.

نقوم مرة أخرى بالعجن لمدة ١٠ دقائق ثم نتركها جانباً لترتاح.

على سطح المطبخ مرشوش دقيق نقوم بفرد العجين بالنشابة على شكل مستطيل بسمك ١ سم ثم نضيف عليها قطع من الزبدة.

نقوم بطي العجينة على الزبدة حتى تتجانس العجينة مع الزبدة ونتركها ساعة ثم نقوم بفرده مرة أخرى ثم نقوم بطي العجينة مرة أخرى ثم نقوم بفرده مرة أخرى بالنشابة ويترك العجين في الثلاجة لمدة ٨ ساعات.

نقوم بتقطيع العجينة إلى نصفين لو ثلاث قطع ونقوم بفرد كل قطعة على شكل مستطيل.

ثم نقوم بتقطيع كل مربع على شكل مثلثات ثم نقوم بحشو المثلث بالحشوة المحببة لديكم ويلف من الجانب العريض حتى نصل إلى طرف المثلث ونستمر في لف العجين حتى نحصل على شكل الكرواسون وتغلق جيداً.

نقوم بتكرار هذه الطريقة مع باقي قطع العجينة حتى تنتهى كل قطع العجين.

نقوم بتحضير صوانى الخبز وتدهن بالزبدة أو السمن ونرص بها قطع الكرواسون وتترك لمدة ساعة حتى ترتاح ويزداد حجمها ثم نقوم بإدخال الصوانى الفرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٢٠ دقيقة أو أكثر حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي.

نخرج الصوانى من الفرن وتترك جانباً حتى تهدأ ثم نقوم بتقديمها مع الشاي أو الحليب او القهوة. عمر شويل - جدة سر عجينة الكرواسون القطنية أعملي الكرواسون الفرنسي بالطريقة الأصلية بطعم زي الجاهز - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر عجينة الكرواسون القطنية أعملي الكرواسون الفرنسي بالطريقة الأصلية بطعم زي الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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