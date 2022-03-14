ألذ وأشهر حلويات طنطا أعملي المدلعة في المنزل على أصولها بطريقة مظبوطة وبطعم لذيذ

المدلعة نوع مميز من انواع الحلويات الشرقية التي اشتهرت به مدينة دمياط في مصر، وأصبحت محبوبة جدًا من الكثير من الناس، فهي عبارة عن طبقة من الكنافة اللذيذة المقرمشة، مع طبقة من البسبوسة الذي يتم حشوها بالكريمة وتزينها بالكراميل والشيكولاتة، ويتم شراء المدلعة بشكل دائم خاصتًا في شهر رمضان الكريم لتقدم على موائد العزائم المختلفة، والان سوف نتعرف معًا على كيفية عمل المدلعة في المنزل بدلًا من شرائها في خطوات بسيطة.

طريقة عمل المدلعة في المنزل بخطوات بسيطة

قد يظن العديد من السيدات أن المدلعة من الطرق الصعبة التي لا يمكن القيام بتحضيرها في المنزل على الرغم أنها عبارة عن خطوات بسيطة إذا تم اتباعها سوف تصبح ألذ مدلعة بنفس شكل وطعم الجاهزة، وهذه الخطوات كالآتي:

مكونات البسبوسة

كوبين من دقيق السميد.

علبة زبادي.

ملعقة من البيكنج باودر.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من السمن.

كوب كبير من شربات البسبوسة السائل.

مكونات الكنافة

نصف كيلو من الكنافة.

كوب من السمن السائح.

كوب من السكر البودرة.

كوبين من الشربات الثقيل.

باقي مكونات المدلعة

كمية مناسبة من كريم الشانتية أو الكريمة اللباني حسب الرغبة.

نصف كوب من صوص كراميل.

نصف كوب من صوص الشيكولاته.

طريقة التحضير