نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألذ وأشهر حلويات طنطا أعملي المدلعة في المنزل على أصولها بطريقة مظبوطة وبطعم لذيذ في المقال التالي
المدلعة نوع مميز من انواع الحلويات الشرقية التي اشتهرت به مدينة دمياط في مصر، وأصبحت محبوبة جدًا من الكثير من الناس، فهي عبارة عن طبقة من الكنافة اللذيذة المقرمشة، مع طبقة من البسبوسة الذي يتم حشوها بالكريمة وتزينها بالكراميل والشيكولاتة، ويتم شراء المدلعة بشكل دائم خاصتًا في شهر رمضان الكريم لتقدم على موائد العزائم المختلفة، والان سوف نتعرف معًا على كيفية عمل المدلعة في المنزل بدلًا من شرائها في خطوات بسيطة.
طريقة عمل المدلعة في المنزل بخطوات بسيطة
قد يظن العديد من السيدات أن المدلعة من الطرق الصعبة التي لا يمكن القيام بتحضيرها في المنزل على الرغم أنها عبارة عن خطوات بسيطة إذا تم اتباعها سوف تصبح ألذ مدلعة بنفس شكل وطعم الجاهزة، وهذه الخطوات كالآتي:
مكونات البسبوسة
- كوبين من دقيق السميد.
- علبة زبادي.
- ملعقة من البيكنج باودر.
- نصف كوب من السكر.
- نصف كوب من السمن.
- كوب كبير من شربات البسبوسة السائل.
مكونات الكنافة
- نصف كيلو من الكنافة.
- كوب من السمن السائح.
- كوب من السكر البودرة.
- كوبين من الشربات الثقيل.
باقي مكونات المدلعة
- كمية مناسبة من كريم الشانتية أو الكريمة اللباني حسب الرغبة.
- نصف كوب من صوص كراميل.
- نصف كوب من صوص الشيكولاته.
طريقة التحضير
- اولًا قومي بإعداد البسبوسة، وقومي بإحضار وعاء مناسب الحجم اصبغي أخاه دقيق السميد.
- ثم أضيفي إليه البيكنج باودر مع إضافة السكر.
- اخلطي المكونات جيدًا، ثم أضيفي الزبادى والسمن للعجن جيدًا.
- احضري صينية مناسبة الحجم، وادهنيها بالسمن ثم أضيفي إليها البسبوسة.
- ادخلي الصينية في الفرن حتى الحصول على اللون الذهبي لها.
- اخرجي الصينية وصبي عليها الشربات الساخن الخفيف، واتركي البسبوسة جانبًا.
- أحضري بعد ذلك الكنافة، وذلك من خلال تفتيت الكنافة في طبق، وإضافة اليها السكر الناعم، وخلطها جيدًا، ثم إضافة السمن السائحة إليها.
- احضري صينية مناسبة، وادهنيها بالسمن ثم أضيفي إليها الكنافة.
- افردي الكنافة في الصينية وادخليها أيضًا الفرن حتى تصبح ذهبية اللون.
- هكذا قد تم تجهيز المكونات.
- احضري طبق كبير للتقديم
- ضعي طبقة من الكنافة في الأسفل، ثم طبقة من كريم الشانتية تغطيها.
- ثم ضعي فوقها طبقة من البسبوسة، ثم طبقة أخرى من الكريم شانتيه.
- ثم قومي بتغطيتها بالصوص الكراميل والشيكولاتة.
- وتقدم بألف هنا وشفا.
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