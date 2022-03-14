الوصفة المعجزة للتخلص نهائياً من تجاعيد الوجه طبيعياً وشد البشرة وجعلها خالية من العيوب

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عمر شويل - جدة وصفة اليوم هي تحضير الوصفة المعجزة للتخلص نهائياً من تجاعيد الوجه طبيعياً وشد البشرة وجعلها نضرة صافية خالية من كل عيوب البشرة، بأبسط المكونات حضري قناع القرنفل لإزالة التجاعيد والخطوط الدقيقة نهائياً من البشرة، سنحتاج إلى القرنفل فهو يمنع علامات شيخوخة البشرة كما نحتاج إلى اليانسون النجمي فهو يجعل البشرة ناعمة ومشرقة، كذلك نحتاج إلى شمع العسل فهو يكافح التجاعيد التي تظهر على الوجه، بالإضافة إلى زيت جوز الهند فهو يحسن الدورة الدموية مما يعزز صحة الجلد.

الوصفة المعجزة للتخلص نهائياً من تجاعيد الوجه

تتكون الوصفة الأولى من العناصر التالية :

1 ملعقة كبيرة من القرنفل.

5 بذور يانسون نجمي.

1 كوب صغير من الماء.

طريقة تحضير الوصفة واستخدامها

أضف القرنفل وبذور اليانسون النجمي في إناء معدني مع إضافة الماء ثم ضع الإناء على النار لمدة 15 دقيقة، ويفضل تغطية الإناء أثناء الغليان وبعد أن تغلي المكونات ويصبح لون الماء متغير ارفع الإناء عن النار، ثم قم بتصفية المغلى باستخدام مصفاة وبعد ذلك اسكب هذا المحلول في زجاجة رذاذ ويمكنك الاحتفاظ بهذا المحلول في الثلاجة لمدة أسبوع، ضعي هذا المحلول على بشرتك وهي نظيفة طبقيه على بشرة الوجه والرقبة وجميع المناطق التي يوجد بها تجاعيد، طبقي هذا المحلول على بشرتك في المساء قبل النوم واتركيه طوال الليل ثم في الصباح اغسلي بشرتك بالماء الفاتر، ضعي هذه الوصفة على بشرتك يومياً للحصول على أفضل النتائج.

شد البشرة وجعلها نضرة صافية

تتكون الوصفة الثانية من العناصر التالية :

بضع قطرات من فيتامين ه.

قرنفل.

2 ملعقة كبيرة من الماء.

1 ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.

1 ملعقة كبيرة من شمع العسل.

1 ملعقة صغيرة من زيت.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة تحضير الوصفة واستخدامها

قم بطحن مقدار من القرنفل بإستخدام المطحنة الكهربائية حتى يتم الحصول على مسحوق القرنفل، وبعد ذلك خذ ملعقة كبيرة من مسحوق القرنفل وضعها في إناء معدني وأضف إليه الماء، ثم امزج جيداً وبعد ذلك ضع الإناء على نار هادئة لمدة دقيقتين مع الإستمرار في تحريك الخليط، وبعد ذلك قم بتصفية الخليط بإستخدام مصفاة للحصول على ماء القرنفل، وفي إناء مناسب أضف شمع العسل وزيت جوز الهند مع إضافة ماء القرنفل، ثم ارفع الإناء على نار هادئة واستمري في التقليب حتى يتم تذويب المكونات بشكل جيد.

وبعدها صب الخليط في وعاء مناسب وأضف إليه زيت اللوز وفيتامين ه مع إضافة جل الألوفيرا، ثم امزج المكونات بشكل جيد حتى تحصلي على مزيج كريمي متجانس، ثم احتفظ بهذا الخليط في جرة زجاجية صغيرة، ضعي هذا الكريم على بشرة الوجه والرقبة ليلاً قبل الذهاب إلى النوم واتركي الكريم على بشرتك حتى الصباح، ثم اغسلي بشرتك بالماء الفاتر وكرري تطبيق هذا الكريم بشكل يومي لتحصلي على أفضل النتائج.