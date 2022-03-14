طريقة عمل كيكة المقلاة بدون فرن بثلاث طبقات

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تعد كيكة المقلاة بدون فرن من الحلويات اللذيذة جدا وسهلة التحضير ويقبل على تناولها العديد من الأشخاص خاصة الصغار، وتزين بطبقات من الكريمة أو الشوكولاته مما يجعلها أجمل مذاقا، وتتميز بمكوناتها البسيطة ويمكن صنعها في المنزل بكل سهولة بدلا من شرائها من المحلات بأسعار مرتفعة وستضمنين جودة ونظافة جميع المكونات، ويمكن لأي شخص صنعها بكل سهولة واتباع الخطوات التي سنعرضها لكم. مكونات كيكة المقلاة بدون فرن كوب من الحليب

نصف كوب من الزيت

ثلاث ملاعق من السكر

ملعقة صغيرة من الفانيليا

نصف ملعقة خميرة الحلويات

رشة بسيطة من الملح

3 حبات من البيض

300 جرام من الدقيق

ملعقة من بودرة الكاكاو

ملعقة خل مكونات كريمة كيكة المقلاة بدون فرن نصف كوب من الحليب البارد

250 جرام من كريمة الشانتيه

ملعقة بودرة كاكاو

مربي نسقي بها الكيك

شوكولاته للتزيين

علبة من الزبادي بنكهة الشوكولاته طريقة تحضير كيكة المقلاة نضع البيض والسكر والفانيليا في وعاء، نخلطهم جميعا باستخدام الخلاط حتى يذوب السكر تماما.

نضع الحليب والزيت على المزيج، ثم نخلط مرة أخرى.

نضيف نصف كمية الدقيق بواسطة الغربال، ونضيف الخميرة وبودرة الكاكاو، ثم نعيد التقليب مع باقي المكونات، حتى يصبح ناعم بدون تكتلات، ثم نضيف باقي الكمية المتبقية من الدقيق، وملعقة من الخل، ثم نعيد الخلط حتى نحصل على قوام متماسك وناعم.

نأخذ ثلاثة أكواب من خليط الكيك بنفس الحجم، قبل طهي الكيك.

نأخذ مقلاة وندهنها بالزبدة والدقيق، ونسكب القسم الأول من الخليط في المقلاة وهي باردة، ويوزع بشكل جيد في المقلاة، نقوم باشعال النار بدرجة متوسطة، نضع المقلاة على النار ونغطيها بغطاء ونتركها لمدة عشر دقائق، حتى يتم طهيها جيدا من الأسفل.

ونقلبها إلى الجهة الأخرى بعد عشر دقائق، وتترك فقط لمدة دقيقة، نأخذها من النار ثم توضع فوق شبكة، نستخدم نفس الطريقة مع باقي الأقسام من المزيج. طريقة عمل كريمة كيكة المقلاة نخفق الكريمة مع الحليب البارد، حتى يصبح قوامها كثيف، ثم نضيف بودرة الكاكاو، ومن الممكن استخدام كريمة الكاكاو الجاهزة إذا لم تتوفر بودرة الكاكاو.

نأخذ الكيك، ونستخدم قطاعة دائرة أصغر قليلا من حجم الكيك، ونقطع الكيك لنتخلص من الجوانب.

نضع طبقة الكيك الأولى في طبق ونسقي بمربى المشمش، ونضع القليل من الكريمة على طبق الكيك، نضع الطبقة الثانية ونعمل نفس الشئ، ونضع الطبقة الثالثة وتسقى بالمربى، ونضع الكريمة على السطح وفي الجوانب.

نزين الجوانب بالشوكولاته، ونمزج شوكولاتة مع الزبادي والحليب، ويسكب في منتصف الكيك، ثم ندخلها الثلاجة، وتقدم بعد تزينها. عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة المقلاة بدون فرن بثلاث طبقات - ثقفني

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