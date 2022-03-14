نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوى مشروب معجزة لتنظيف القولون اشربة صباحا ستخرج الفضلات الكريهة سيختفي الامساك وتقتل تعفنات البطن والامعاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة اقوى مشروب معجزة لتنظيف القولون ، تطهير القولون من أفضل العمليات التي تساهم في تحسين نظام المناعة بالإضافة إلى أنها تعمل على خسارة الوزن والقضاء على السمنة المفرطة والمحافظة على صحة الجهاز الهضمي مع التقليل من خطر الإصابة بسرطان القولون، كما أكدت بعض من الدراسات أن عملية تطهير القولون عبر تناول المشروبات الطبيعية الصحية والتي تستخدم في القضاء على النفايات السامة التي تكون مغطاة بجدران الأمعاء الغليظة، وسوف نستعرض لكم أهم المشروبات الطبيعية التي تعمل على تنظيف وتطهير القولون.

اقوى مشروب معجزة لتنظيف القولون

نقدم لكم أفضل المشروبات والأطعمة التي تعمل على تطهير وتنظيف القولون ومنها التالي:

شرب الشاي العشبي:

هناك العديد من أنواع الشاي العشبية التي تساعد على الهضم وتقليل آلام الغازات بسرعة كبيرة، ويعتبر شاي اليانسون أو شاي البابونج أو شاي الزنجبيل أو شاي النعناع هو من المشروبات الأكثر فاعلية على تنظيف القولون.

تناول خل التفاح المجفف بالماء

يعمل خل التفاح على إفراز حمض المعدة والإنزيمات الهاضمة مما يساهم في تقليل الشعور بألم الغازات بسرعة كبيرة، كما أن إضافة ملعقة كبيرة من الخل لكوب واحد من الماء وتناوليه كل يوم قبل تناول الوجبات لكي تمنع من ألم غازات البطن والانتفاخ وغسل الأسنان بالماء لأن الخل قد يؤدي إلى تأكل مينا الأسنان.

الزنجبيل

تعمل جذور الزنجبيل على تنظيف وتطهير القولون حيث يكون له قدرة كبيرة على تقليل الانتفاخ والقضاء على السموم الضارة بالجسم، ويمكن الحصول على فوائده عن طريق إضافة جذور الزنجبيل للحلوى أو إلى الشاي، كما من الممكن أن يتم تحضير شاي الزنجبيل من خلال إضافة ملعقة من مسحوق الزنجبيل لكوب من الماء ومن ثم يتم إضافة العسل ليتم تحليته وتقليبه حتى يمتزج وتناول المشروب مرتين في اليوم الواحد.

التفاح

من أحد أنواع الفاكهة الطبيعية المفيدة جداً للصحة وتساعد على تنظيم حركة الأمعاء بجانب أن عصير التفاح يقضي على السموم المتراكمة في الجسم ويساهم في تحسين الأداء الصحي للجهاز الهضمي والكبد، وبعد أن يتم تناول عصير التفاح لابد من الانتظار لمدة 360 دقيقة ثم تناول كوب ماء ويتم تكرار الاستخدام أكثر من مرة على مدار اليوم ولمدة ثلاث أيام متتالية.