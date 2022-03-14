نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعجينة مظبوطة أعملي عجينة الكريب في المنزل بالطريقة الأصلية بطعم طري لألذ حشوات حلو وحادق في المقال التالي
عجينة الكريب من أكثر المعجنات التي يمكننا عملها بالعديد من الأشكال المختلفة وتقديمها بالعديد من الحشوات والنكهات المختلفة، ويعد الكريب من المعجنات التي يرجع أصلها إلى الأصل التركي لذلك تشتهر الدول التركي بعمل عجينة الكريب بطعم جميل ورائع، لذلك نجد العديد من السيدات يبحثون عن الطريقة الجذابة لعمل عجينة الكريب بالأصل التركي، والكريب من الوجبات السريعة التي تؤكل في وجبات الغذاء أو العشاء والتي يضاف بجانبها العديد من المقبلات أو الإضافات التي نرغب بتناولها معها حتى تعمل على إشباع المعدة، وتعمل المطاعم الشهيرة على تقديم الكريب بأغلى الأسعار لذلك لا يقبل الناس على شرائها من هذه المطاعم نتيجة لغلو أسعارها ونتيجة لإرتفاع هذه الأسعار جعلت الغالبية من السيدات يرغبون في عمل عجينة الكريب في المنزل وبطعم شهي وجميل وأفضل من الطعم المباع في المطاعم المشهورة الخارجية.
مكونات عمل عجينة الكريب
- كوب واحد ونصف من الدقيق.
- كوبان إثنان فقط من الحليب السائل.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- حبتان إثنان من البيض.
- ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر.
- كمية من الدجاج للحشو.
- كمية من الزيتون والخضروات المشكلة.
طريقة عمل عجينة الكريب
- قومي بخفق البيض في وعاء كبير جيدا ثم ضيفي إليه الملح وربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- بعد ذلك ضيفي الحليب السائل وأخلطي البيض مع الحليب جيدا، ثم قومي بإضافة الدقيق وملعقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر مع الفانيليا وقلبيهم جيدا.
- بعد ذلك قومي بإضافة خليط المكونات الجافة إلى البيض والحليب تدريجيا مع التقليب المستمر لهما حتى تحصلين على عجينة شبه سائله.
- ثم أحضري طاسة مسطحة ودائرية وقومي بمسحها بكمية قليلة من الزيت وضعيها على نار هادئة وأتركيها حنى تسخن جيدا.
- بعد ذلك قومي بوضع مقدار كوب من العجين السائل في هذه الطاسة ثم قومي بتسوية الشكل حتى تصبح ملساء وأتركيها حتى تتماسك وقلبيها على الوجهين حتى تنصج وتحصلين على عجينة متماسكة.
- بعد ذلك أرفعيها من على النار وأتبعي نفس الخطوات مع باقي كمية العجين، وقومي بحشوها بالحشوة التي ترغبين بها وسوف تحصلين على عجينة طرية ولذيذة.
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