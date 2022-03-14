بعجينة مظبوطة أعملي عجينة الكريب في المنزل بالطريقة الأصلية بطعم طري لألذ حشوات حلو وحادق

عجينة الكريب من أكثر المعجنات التي يمكننا عملها بالعديد من الأشكال المختلفة وتقديمها بالعديد من الحشوات والنكهات المختلفة، ويعد الكريب من المعجنات التي يرجع أصلها إلى الأصل التركي لذلك تشتهر الدول التركي بعمل عجينة الكريب بطعم جميل ورائع، لذلك نجد العديد من السيدات يبحثون عن الطريقة الجذابة لعمل عجينة الكريب بالأصل التركي، والكريب من الوجبات السريعة التي تؤكل في وجبات الغذاء أو العشاء والتي يضاف بجانبها العديد من المقبلات أو الإضافات التي نرغب بتناولها معها حتى تعمل على إشباع المعدة، وتعمل المطاعم الشهيرة على تقديم الكريب بأغلى الأسعار لذلك لا يقبل الناس على شرائها من هذه المطاعم نتيجة لغلو أسعارها ونتيجة لإرتفاع هذه الأسعار جعلت الغالبية من السيدات يرغبون في عمل عجينة الكريب في المنزل وبطعم شهي وجميل وأفضل من الطعم المباع في المطاعم المشهورة الخارجية.

مكونات عمل عجينة الكريب

كوب واحد ونصف من الدقيق.

كوبان إثنان فقط من الحليب السائل.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

حبتان إثنان من البيض.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر.

كمية من الدجاج للحشو.

كمية من الزيتون والخضروات المشكلة.

طريقة عمل عجينة الكريب