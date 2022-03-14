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كفتة البرغل تعتبر الأطباق الرئيسية التي يفضلها الصغار والكبار، لأنها تتميز بطعم مختلف عن باقي أنواع الكفتة، ولها رائحة لها رونق خاص، ويمكن تحضيرها بكل سهولة داخل المنزل، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال طريقة عمل كفتة البرغل فاطمة أبو حاتي. طريقة عمل كفتة البرغل المكونات ١٠٠٠ جرام لحم مفروم.

كوب إلا ربع كبير من البصل المبشور.

ربع كيلو من البرغل.

ملح حسب الرغبة.

رشة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة من جوزة الطيب الناعمة.

١٠٠ جرام من ماء البصل.

خمسون جرام زيت ذرة.

ملعقتان صغيرتان بيكنج بودر.

رشة من السكر. طريقة تحضير كفتة البرغل اخلطي البصل مع مقدار اللحم جيدا، ثم ضيفي إليهم البرغل بعد غسله جيدا، ثم قلبي المكونات. ضيفي البيكنج بودر، والملح، والفلفل الأسود، والسكر إلى خليط البصل، ثم امزجي المكونات حتى يصبح الخليط متماسك. اخلطي ماء البصل مع مقدار زيت الذرة، ثم ضعيهم جانبا، ثم ضعي القليل من خليط الزيت على يديك، ثم شكلي خليط اللحم حسب الرغبة. وزعي الكفتة في صينية داخل الفرن، ثم اتركيها لمدة ربع ساعة، حتى تنضج كفتة البرغل فاطمة أبو حاتي، وتصبح جاهزة للتقديم. طريقة عمل كفتة الحاتي بالبرغل المقادير ١٠٠٠ جرام لحم مفروم.

كأس كبير من البرغل المغسول.

نصف كوب كبير من الدهن.

ملعقتان صغيرتان بيكنج بودر.

كوب صغير من البصل المهروس.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

عشرة جرام من الملح الناعم.

نصف ملعقة كبيرة فلفل أسود. خطوات تحضير كفتة الحاتي بالبرغل امزجي الدهن مع مقدار البصل، والبرغل جيدا في وعاء متوسط، ثم ضيفي إليهم الفلفل الأسود، والملح، والبابريكا وقلبي المكونات. ضعي خليط البرغل في وعاء داخل الثلاجة، ثم اتركيه لمدة ٦٠ دقيقة، ثم اخرجي الخليط وضيفي إليه اللحم، ثم قلبي المكونات مرة أخرى، حتى يتكون خليط متماسك. ضعي خليط اللحم داخل الثلاجة لمدة ٣٠ دقيقة، حتى يتماسك الخليط قليلا، ثم شكلي أصابع الكفتة ورصيها في قالب حراري. ثم ضعي الكفتة في الفرن، حتى تنضج كفتة الحاتي بالبرغل، وتصبح جاهزة للتقديم. عمر شويل - جدة طريقة عمل كفتة البرغل بخطوات سهلة وبسيطة والطعم والريحة روعة - ثقفني

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