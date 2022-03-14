نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم الحلبة الرهيب لتفتيح تبييض البشرة وتسمين الوجه والخدود وشد التجاعيد لبشرة مشدودة وصافيه في المقال التالي

كريم الحلبة لتفتيح البشرة، تريد كل فتاة على الحصول على بشرة نضرة ووجه أبيض وصافى وخالي من التصبغات والعيوب وبعض المشاكل التي تنتج عن التعرض لأشعة الشمس المستمر والتي تؤدى إلى اسمرار البشرة ويصبح لون البشرة غامق لذلك تعد الحلبة من أهم المواد الطبيعية التي حققت نتائج رائعة في تفتيح البشرة، كما تساعد الحلبة في توحيد لون البشرة كما تجعل البشرة ناعمه وصافية لذلك سوف نذكر من خلال هذه السطور القليلة القادمة على طريقة تحضير خليط الحلبة لتفتيح البشرة وذلك عبر اتباع عدة خطوات وهى كالآتي. طريقة تحضير خليط الحلبة وزيت اللوز لتفتيح البشرة نقوم أولاً بإحضار وعاء ثم نضع به ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز المر، ثم بعد ذلك إضافة ملعقة كبيرة من الحلبة المطحونة.

ثم نضع ملعقة من زيت الورد، ثم إضافة نصف ملعقة من الجليسرين وكذلك إضافة ملعقة من شمع العسل ووضع مقدار عصير ليمونه ونقوم بعد ذلك بخلط المكونات معاً بطريقة جيدة حتي تحصلي على خليط متجانس.

ثم بعد ذلك نقوم بتوزيع المزيج على الوجه مع مراعاة التدليك برفق بحركات دائرية وبعد الانتهاء من وضع خليط الحلبة، نقوم بترك الخليط على الوجه لمدة لا تقل عن نصف ساعة تقريباً.

ثم في النهاية نقوم بغسل الوجه باستخدام الماء الدافئ ثم نقوم باستخدام الماء البارد وللحصول على أفضل نتيجة.

يجب تكرار هذه الوصفة مرتين على الأقل في الأسبوع حتى تحصلي سيدتي على بشرة نضرة وذات لون فاتح وخالية من التصبغات. خلطة الحلبة والكركم نقوم أولاً بخلط مقدار مناسب من بزور الحلبة المغلية بعد تركها لمدة ليلة ثم بعد ذلك نقوم بتصفيتها في الصباح من الماء.

ثم بعد ذلك نطحنها ونضع عليها مقدار ملعقة من القرفة مع إضافة ملعقة من الكركم ونضع أيضاً عليهم ملعقة من العسل.

ثم تمزج المكونات جيداً مع بعضها البعض ثم قومي بتوزيع الخليط على الوجه مع مراعاة أن يكون الوجه نظيف.

ويجب أن يتم ترك الخليط على الوجه لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة، ثم يغسل الوجه بالماء الدافئ وسوف تحصلي على نتيجة مبهرة ورائعة. عمر شويل - جدة كريم الحلبة الرهيب لتفتيح تبييض البشرة وتسمين الوجه والخدود وشد التجاعيد لبشرة مشدودة وصافيه - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم الحلبة الرهيب لتفتيح تبييض البشرة وتسمين الوجه والخدود وشد التجاعيد لبشرة مشدودة وصافيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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