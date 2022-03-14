طريقة عمل كفتة الحاتي الأصلية في البيت بنفس طريقة المطاعم الشهيرة

تعتبر الكفتة من أشهر أنواع الأطعمة التي دائما ما يطلبوها الكبار والصغار، والتي تتميز بطعم خطير لا يقاوم، وعادة ما يتم شراء الكفتة من المطاعم المخصصة لإعدادها وطعمها يكون مختلف عن التي يتم تجهيزها في البيت، لذلك يرفض الكثيرون من تناول الكفتة المعدة في البيت لأنها ليس بنفس الطعم، ولذلك تبحث ربات البيوت عن طريقة سهلة ورائعة لعمل الكفتة وتكون بنفس طعم المجهزة في المطاعم، وهذا لتقديمها للعائلة في وجبة الغداء أو العشاء، ولذلك نقدم لكم طريقو عمل كفتة الحاتي الأصلية واليكم سر تماسكها.

طريقة عمل كفتة الحاتي الأصلية

هناك الكثير من الطرق المختلفة الخاصة بالكفتة، وهي أنواع مختلفة لتحضيرها ولكن كفتة الحاتي هي من أفضل طرقها والتي تتمتع بطعم خطير للغاية، وقوام متماسك لا يفك في الفرن أثناء التسوية، ويممكن تقديمها في الأوقات المختلفة لكونها تحتوي على مكونات خفيفة للغاية، وتحظى كفتة الحاتي بمذاق رائع يجعل الكثير من أفراد الأسرة يسعون إلى تناولها.

مكونات كفتة الحاتي الأصلية

يجب إحضار بعض المكونات من أجل عم لكفتة الحاتي الأصلية في البيت وهي:

نصف ملعقة كبيرة من الدهن.

كيلو لحم مفروم ناعم.

4 ملاعق كبيرة بقسماط ناعم.

بصلة كبيرة مبشورة.

زعتر.

بهارات.

ملح.

فلفل أسود.

فحم.

2 ملعقة كبيرة خل.

حبة طماطم مفرومة ناعمة.

طريقة تحضير كفتة الحاتي الأصلية

في وعاء كبير نضع اللحم المفروم والدهن مع البقسماط والخل والملح والفلفل الأسود والبهارات، وتقلب المكونات جيداً.

نضع البصل في طبق وعليه القليل من الملح حتى يتخلص من الماء الزائد به.

نضيف البصل للحم المفروم مع الطماطم، وتعجن المكونات جيداً، وتترك المكونات في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

يتم تشكيل الكفتة على الأسياخ الخشبية أو على الأسياخ المعدنية، ونضعها على الشواية الموجود بها الفحم.

نقوم بتقليب الأسياخ من وقت لأخر حتى تنضج تماماً الكفتة، وتبدأ أن تتحمر.

نضع الكفتة في طبق التقديم وتقدم بالهناء والشفاء مع السلطات والطحينة.

أسرار نجاح كفتة الحاتي