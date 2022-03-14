نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة اللذيذة والهشة في المنزل مثل الجاهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث الكثير من ربات المنازل عن طريقة عمل كيكة الشوكولاتة، من الوصفات التي يزداد البحث باستمرار من قبل الأمهات لتحضيرها في البيت بكل سهولة، حيث أنها واحدة من الحلويات القريبة للغاية من الجميع وتحديداً الأطفال، وكيكة الشوكولاتة تتمتع بطعم لذيذ جنان لا يقاوم، ويمكن تحضيرها في البيت بأقل الإمكانيات والتكاليف، ويمكن تقديمها في الأوقات المختلفة سواء الأعياد والمناسبات، وتقديمها في الأوقات المختلفة والعطلات الأسبوعية، ونوافيكم في هذا المقال طريقة عمل كيكة الشوكولاتة.

أسهل طريقة لعمل كيكة الشوكولاتة

الكيكة بكل أنواعها من الوصفات المحببة جداً للجميع، والتي يمكن تحضيرها بالكثير من الطرق اللذيذة، ومنها كيكة الشوكولاتة وكيكة البرتقال وكيكة التايجر، وكلها وصفات رائعة جداً يمكن تحضيرها بسهولة جداً.

المكونات:

2 كوب دقيق أبيض.

2 بيضة.

كوب لبن سائل.

كوب سكر.

نصف كوب زيت.

6 ملاعق كبيرة كاكاو.

ملعقة كبيرة بكينج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة في المنزل

تعتبر طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة من الطرق السهلة والبسيطة جداً، فقط عليكِ اتباع الخطوات السهلة والبسيطة التي سوف نذكرها عليكم:

يجب تحضير وعاء الخلاط الكهربائي ثم نخفق كلاً من الزيت واللبن والسكر والكاكاو، ونقوم بخفقهما جيداً لتتجانس المكونات.

نضع مقدار كوب من خليط الكاكاو ونحفظه في الثلاجة.

ثم نضع مقدار البيض مع الفانيليا لباقي المكونات، ويتم ضربهما من جديد حتى تتجانس كل المكونات.

بعدها ننزل بمقدار الدقيق تدريجياً مع البيكنج بودر، ونقلب المكونات معاً حتى تتجانس كلها.

ومن ثم نحضر قالب الفرن ويدهن بالقليل من الزبدة ورشة من الدقيق، يسكب خليط الكيك وندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 40 درجة.

بعد أن تنضج الكيكة تماماً، ونقوم بعمل اختبار التأكد من التسوية، من خلال إدخال خلة أسنان في الكيكة فإذا خرجت دون عجينة فهي بالتأكيد نضجت تماماً والعكس صحيح.

وأخيرًا تخرج الكيكة من الفرن وتترك لتبرد تماماً، ثم تقطع وتقدم بألف هنا وشفاء مع أي مشروبات.

وفي النهاية يجب أن نأكد على ضرورة أن تكون جميع المكونات الخاصة بالكيكة بدرجة حرارة الغرفة حتى نحصل على كيكة هشة وطرية.

مما سبق يتضح أن كيكة الشكولاته من أهم الحلويات التي تبحث الأمهات عن طريقة تحضيرها وذلك لتقديمها لجميع أفراد الأسرة خاصة وأن الجميع يحبها سواء صغار أو كبار، ومن خلال السطور القليلة الماضية يمكن للأمهات القيام بتخضير كيكة الشكولاته اللذيذة والهشة في المنزل بكل سهولة وتقديمها خاصة بعد تناول الطعام على طريقة محلات الحلويات الشهيرة.

تقوم الكثير من محلات الحلويات بعرض كيكة الشكولاته لبيعها ولكن الأمهات تفضل أن تقوم بإعداد كيكة الشكولاته في المنزل لتقديمها للأطفال والكبار لتناولها موجبة خفيفة ولذيذة، لذا تسعي الكثير من الأمهات إلى معرفة طريقة تحضير السكولاته في المنزل بكل سهولة وهذا ما قدمناه لكم خلال السطور السابقة التي من خلالها يمكن عمل كيكة الشكولاته.

من خلال ما سبق يتضح أن معظم الأمهات تسعي لعمل كيكة الشكولاته بكافة أنواعها في المنزل خاصة وأنها تدخل في الكثير من الوجبات اللذيذة والمفيدة، كما تقدم في العديد من المناسبات فيمكن إعداد كيكة أعياد الميلاد منها، كما يمكن أن تقدم كيكة الشكولاتة منفردة إلى الأطفال وجميع أفراد البيت خاصة وأنها تتمتع بمذاق رائع وفريد.

الشكولاته من الأطعمة المفضلة لدي الكبار والصغار حيث يعشقها الكثيرون ومع تقديمها كوجبة خفيفة تلقي الكثير من القبول لذا تسعي جميع الامهات إلى عمل كيكة الشكولاته الشهيرة في المنزل لكي تقوم بتقديمها لأبنائها في المنزل وتوجد الكثير من الطرق التي من خلالها يمكن اعداد كيكة الشكولاته بشكل مميز مثل محلات الحلويات الشهيرة ومنها ما قدمنها لكم في هذا الموضوع.

تتميز كيكة الشكولاته بقبول لدي جميع أفراد الأسرة سواء صغار أو كبار في المناسبات أو في الأيام العادية لذا تلجأ الأمهات إلى إعداد كيكة الشكولاته في المنزل لكي تشجع أبنائها على تناولها على الفطار أو العشاء بشكل يومي خاصة وأنها تتمتع بمذاق رائع ولذيذ وهناك العديد من الطرق التي تشرح طريقة عمل كيكة الشكولاته في المنزل ومنها ما قدمناه لكم في السطور السابقة.

يوجد العديد من أنواع كيكة الشكولاته ومنها كيكة الشكولاته الاسفنجية وكيكة الشكولاته العادية وكيكة الشكولاته التي تستخدم في عمل التورته للاحتفال بأعياد الميلاد، لذا تحرص الأمهات إلى معرفة طريقة كيكة الشوكولاتة اللذيذة سواء كانت عادية أو اسفنجية لكي تقدمها لأبنائها لتناولها في المناسبات بعد إعدادها في المنزل لذا يجب معرفة المقادير اللازمة.

الجدير بالذكر أنه ومع اقتراب شهر رمضان الكريم تسعي جميع الأمهات إلى معرفة وصفات الكثير من الحلويات والأطعمة لكي تقدمها لأبنائها خلال شهر رمضان ومن تلك الحلويات التي تلقى إقبالا كبيرا لدي الكثير من أفراد الأسرة هي كيكة الشكولاته اللذيذة حيث تقوم الأمهات بإعدادها للأبناء والكبار لتقديمها على السحور وعلى الفطار.

يوجد أنواع كثيرة للكيكة ولكن كيكة الشوكلاته تتمع بمذاق خاص ولذيذ لذا تسعي الكثير من الأمهات إلى معرفة طريقة عمل كيكة الشكولاته اللذيذة ومكونات كيكة الشوكلاته اللذيذة لأن من خلالها يمكن عمل الكيكة بشكل مميز يجعل الكبار والصغار يسعون إلى تناولها لما تتمتع به من مذاق رائع لذا يجب الحرص على عمل كيكة الشوكلاتة بالمكونات الصحيحة.

تشتغرق مدة تحضير كيكة الشوكلاته مدة ساعة تقريبا، بينما تستغرق مدة طهي كيكة الشوكلاته في الفرن 25 دقيقة تقريبا حتى تكون جاهزة بشكل جيد حيث يصبح قالب كيكة الشوكلاته مطهي بشكل كامل، حيث يصبح وجه كيكة الشوكلاته أقرب إلى اللون الأصفر المحمر مما يؤكد أنه جاهز للاستخدام، وأخيرا يتم إضافة الشوكلاته التي تعطي طعم رائع للكيكة.

تتمتع كيكة اشكولاته بطعم رائع للغاية، وهي محببة جداً من الجميع كباراً وصغاراً، ومن السهل للغاية إعدادها في البيت بكل سهولة لذا قدمنا لكم طريقة عمل كيكة الشوكلاته في البيت خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، كما أن كيكة الشوكلاته تتميز أنها تحتاج لمكونات بسيطة وغير مكلفة مثل غيرها من أنواع الكيك المختلفة.