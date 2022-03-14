بدون مجهود وبسرعه أعمالي عجينة العشر دقائق في المنزل بمقادير مضبوطة وطعم طري ولذيذ

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طريقة عمل عجينة العشر دقائق، هذه الوصفة من اسمها لا تتطلب سوى عشر دقائق فقط لتحضيرها، فهي تعد من أبرز وأسهل الوصفات المستخدمة في تحضير أنواع كثيرة من المعجنات، فهي لا تأخذ وقت أكثر من عشر دقائق في التخمير وبعدها يتم استخدامها وتشكيلها بالشكل المراد لعمل أي نوع مخبوزات، فيمكن استخدام هذه العجينة في تحضير أنواع كثيرة من: البيتزا، السينابون، الفطائر المختلفة. طريقة عمل عجينة العشر دقائق المقادير: عدد ٥ أكواب دقيق أبيض.

كربان من الماء الدافيء.

ملعقتان كبيرتان سكر.

ربع كوب حليب مجفف.

ملعقتان كبيرتان خميرة.

نصف كوب زيت.

رشة ملح. طريقة التحضير: أولاً نخلط كوبين دقيق فقط مع السكر، الحليب المجفف، الخميرة، الملح جيداً.

ثم نضيف ماء دافئ للخليط ونقلبه جيداً مرة ثانية ونتركه في مكان دافئ لمدة عشر دقائق حتى يختمر.

بعد ذلك نضيف المتبقي من الدقيق، ونصف الكوب من الزيت ونعجنهم جيداً لنحصل على عجينة متماسكة ولينة.

نقوم بتشكيلها حسب الحاجة ونضعها في الفرن لمدة تلت ساعة على درجة حرارة 180 درجة. عجينة العشر دقائق لشخصين المكونات: كوبان ونصف دقيق.

ملعقة حليب بودر كبيرة.

رشه ملح.

كوب ماء.

ملعقة خميرة كبيرة.

ربع كوب زيت. طريقة التحضير: نبدأ بوضع كوب دقيق، حليب بودرة، سكر، خميرة، رشة ملح في وعاء ونخلطهم جيداً.

بعد ذلك نضع الماء عليهم ونقلبهم جيداً حتى لا يصبح موجود أي تكتلات، ونضعها جانباً في مكان دافئ لمدة ربع ساعة.

ثم نضيف كوب ونصف دقيق، وربع موب زيت على الخليط ونعجنهم مرة ثانية وبهذا تكون العجينة جاهزة للاستخدام. أسهل طريقة لعمل عجينة العشر دقائق المقادير: كوبان حليب سائل.

ملعقتان سكر أبيض كبيرتان.

ملعقتان خميرة فورية كبيرتان.

كوبان من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقة ملح صغيرة.

عدد ٣ أكواب دقيق أبيض منخول.

ربع كوب زيت نباتي. طريقة التحضير: نضع الدقيق في وعاء مناسب مع السكر والخميرة الفورية ونقلبهم جيداً لتختلط المكونات معاً.

ثم نضيف الحليب السائل للخليط ونعجن مرة ثانية لتختلط المكونات معاً.

نضع الخليط جانباً ونغطيه بورق نايلون لمدة ١٠ دقائق حتى يختمر.

ثم نضيف الباقي من الدقيق، الزيت، الملح للعجين ونخلط المكونات معاً جيداً لتتجانس مع بعضها ونحصل على عجينة متماسكة يسهل تشكيلها.

يتم تشكيل العجينة لكرات صغيرة ونضع بها أي نوع حشو حسب الرغبة. عمر شويل - جدة بدون مجهود وبسرعه أعمالي عجينة العشر دقائق في المنزل بمقادير مضبوطة وطعم طري ولذيذ - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدون مجهود وبسرعه أعمالي عجينة العشر دقائق في المنزل بمقادير مضبوطة وطعم طري ولذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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