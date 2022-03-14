نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل فطيرة الشاورما الإيطالية في البيت مثل المطاعم في المقال التالي
طريقة عمل فطيرة الشاورما، دائما ما ترغب كل ربات البيوت في التغيير والابتكار في الوصفات المختلفة التي تقدمها لأفراد أسرتها، وهذا حتى لا يشعرون بالملل من الوصفات المتكررة، والفطائر بشكل عام من الوصفات المحببة بشكل كبير من الجميع وتحديداً الأطفال، ويرغبون في تناول كل أنواعها باستمرار كوجبة خفيفة، وفطيرة الشاورما الإيطالية من الوصفات المبتكرة ذات الطعم الرائع للغاية والمحببة للجميع، والتي تنتمي إلى المطبخ الإيطالي وسرعان ما انتشرت في العالم العربي كله، ولقت فطيرة الشاورما قبولاً كبيراً من الأطفال لأن الشاورما بشكل عام من الوصفات المحببة إليهم، وتلك الوصفة تعد ابتكار واختراع رائع يمكن بسهولة جداً تحضيرها في البيت، بمكونات اقتصادية غير مكلفة، فتابعونا في هذا المقال لنوافيكم طريقة عمل فطيرة الشاورما الإيطالية.
مكونات عجينة فطيرة الشاورما الإيطالية
تحتاج فطيرة الشاورما الإيطالية إلى بعض المكونات لكي يتم إعدادها في المنزل وهي:
- 5 ملاعق كبيرة زبدة.
- 4 ملاعق لبن.
- 4 كوب دقيق.
- ملعقة كبيرة خميرة.
- ملعقة كبيرة سكر.
- القليل من الماء الدافئ للعجن.
مكونات حشو فطيرة الشاورما الإيطالية
أما عن مكونات فطيرة الشاورما الإيطالية فهي كالأتي:
- صدور دجاج مقطعة.
- طماطم.
- ملعقة كبيرة بهارات.
- ملح وفلفل أسود.
- 2 ملعقة كبيرة بصل مفروم.
- بيضة.
- سمسم.
طريقة تحضير فطيرة الشاورما الإيطالية
- تخلط المكونات الخاصة بالعجينة “الدقيق، الملح، السكر” في وعاء.
- نضيف عليه الزبدة واللبن والماء، وتعجن المكونات جيداً حتى تتكون عجينة طرية متماسكة.
- نضع العجينة في وعاء مدهونة بالسمن، وتترك في مكان دافئ حتى تتخمر.
- في تلك الأثناء نجهز الحشو، من خلال وضع القليل من الزيت في طاسة ونحمر البصل ليذوب ويتغير لونه، ثم نضيف قطع الدجاج ونبهره بالبهارات كلها، وتترك حتى يتشرب الماء منها، ثم نضيف قطع الطماطم ونقلب المكونات حتى تنضج تماماً.
- تفرد العجينة ونضع بها الحشو، ثم نقوم بلفها على شكل لفائف.
- ترص اللفائف في صينية الفرن ويتم دهن العجينة بالبيض المخفوق ويرش عليها بالسمسم.
- ندخل الصينية الفرن الساخن من قبل على درجة حرارة متوسطة، لمدة ثلث ساعة لتنضج تماماً ويتحمر الوجه.
- ثم تخرج الفطائر من الفرن وتترك لتبرد تماماً وبالهناء والشفاء.
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