طريقة عمل كيكة سويسرول شوكولاتة في المنزل بطعم خطير

تعتبر الكيكة من أشهر أنواع المخبوزات التي تتمتع بطعم في غاية الروع، والتي يطلبها الجميع دوماً في الأوقات المختلفة وفي المناسبات المتعددة، حيث تقدم في الأعياد وأعياد الميلاد والتجمعات العائلية، وهناك الكثير من وصفات الكيكة المعروفة في العالم كله، وكيكة السويسرول واحدة من بين تلك الأنواع والتي تتمتع بطعم رهيب وخطير للغاية، كما أنها تميز بشكلها المختلف المتميز للغاية، والذي يزيد من تعلق الجميع بها وتحديداً الأطفال، ويمكن تحضير كيكة السويسرول بأكثر من نكهة وأبرزها نكهة الشوكولاتة والفانيليا، ويزداد البحث باستمرار عن طريقة عمل السويسرول، ولذلك قررنا أن نطلعكم عن طريقة عمل كيكة السويسرول بطعم الشوكولاتة فتابعونا.

مكونات كيكة السويسرول

تتمتع كيكة السويسرول بطعم رائع للغاية، وهي محببة جداً من الجميع كباراً وصغاراً، ومن السهل للغاية إعدادها في البيت بكل سهولة، وبمكونات بسيطة وغير مكلفة مثل غيرها من أنواع الكيك المختلفة، وتحتاج تلك الطريقة إلى:

نصف كوب سكر بودر.

ملعقة كبيرة كاكاو خام.

نصف كوب دقيق.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة ماء ساخن.

5 بيضات.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ربع كوب لبن سائل.

رشة ملح.

5 ملاعق كريم شانتيه.

حبات فراولة أو توت أو شوكولاتة للتزين.

طريقة تحضير كيكة السويسرول