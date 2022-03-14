5 أعراض لاكتشاف نقص وصول الدم للمخ أبرزها الإكتئاب والإرهاق!

يجب الحفاظ على تدفق الدم إلى الدماغ حتى يتم القيام بالوظائف الحيوية الخاصة بالجسم حيث يحتاج الدماغ إلى الدم الذي يوجد به كمية كبيرة من الأكسجين، حتى يتم تغذية الخلايا العصبية الموجودة داخل الدماغ ولكن في الكثير من الأوقات يحدث خلل في وصول الدم للمخ، وقد يترتب على هذا الأمر حدوث الكثير من المشكلات الصحية، والدورة الدموية عبارة عن عملية تدفق الدم الذي يحتوي على نسبة من العناصر الغذائية والجلوكوز والأكسجين إلى الدماغ، من خلال الأوعية الدموية والشرايين حتى يتم تزويد الدماغ بالغذاء اللازم والطاقة حتى يقوم بكل الوظائف الحيوية الخاصة بالجسم.

أسباب نقص وصول الدم للمخ

إرتفاع ضغط الدم حيث يتسبب في ضيق الأوعية الدموية وينتج عن هذا الأمر تقليل كمية الدم التي تصل إلى المخ.

الإصابة بمرض السكري حيث يحدث تهيج في جدار الشرايين عندما ترتفع نسبة السكر في الدم وقد يؤدي هذا الأمر إلى ترسب الكولسترول الضار في الدم ويحدث تصلب بالشرايين والذي يعمل على تقليل نسبة الأكسجين التي تصل إلى المخ.

الإصابة بفقر الدم حيث أن هذا الأمر يقلل من نسبة الأكسجين التي تصل إلى المخ.

الإصابة بالجلطات الدموية وهذا الأمر يؤدي إلى تقليل نسبة الدم التي تصل إلى المخ.

أعراض نقص وصول الدم للمخ