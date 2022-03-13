سر فسيخ الشتا المزبد السايح وبمكون واحد بس وبثمن كيلو ها نعمل 3 كيلو

يعود الفسيخ إلى المصريين القدماء حيث أنه تعد من أشهر الأكلات القديمة التي بعشقها الكثيرين، وذلك لأنه وجبة أساسية في بعض المناسبات، ويمكن تقديم الفسيخ بجانب بعض القبلات فهو عبارة عن سمك بوري، لذا قررنا خلال هذا المقال أن نتحدث اليوم عن طريقة عمل الفسيخ خلال فصل الشتاء والحصول على اشهي الفسيخ، وذلك من خلال متابعتك للسطور القادمة.

طريقة عمل الفسيخ

عليك إحضار المكونات الخاصة بهذا الفسيخ، وذلك على هذا النحو:

لا بد من إحضار كيلو واحد من السمك البوري.

فيما بعد إحضار مقدار نصف كيلو من الملح الخشن.

ملعقة كبيرة من ألشطه.

عدد كبير من أكياس النايلون.

ولا بد من تجهيز إحضار شاش نظيف.

خطوات تحضير الفسيخ

لكي تتمكن من إعداد الفسيخ في المنزل عليك القيام بهذه الخطوات لكي تحصل على أفضل فسيخ:-