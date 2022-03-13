نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر فسيخ الشتا المزبد السايح وبمكون واحد بس وبثمن كيلو ها نعمل 3 كيلو في المقال التالي
يعود الفسيخ إلى المصريين القدماء حيث أنه تعد من أشهر الأكلات القديمة التي بعشقها الكثيرين، وذلك لأنه وجبة أساسية في بعض المناسبات، ويمكن تقديم الفسيخ بجانب بعض القبلات فهو عبارة عن سمك بوري، لذا قررنا خلال هذا المقال أن نتحدث اليوم عن طريقة عمل الفسيخ خلال فصل الشتاء والحصول على اشهي الفسيخ، وذلك من خلال متابعتك للسطور القادمة.
طريقة عمل الفسيخ
عليك إحضار المكونات الخاصة بهذا الفسيخ، وذلك على هذا النحو:
- لا بد من إحضار كيلو واحد من السمك البوري.
- فيما بعد إحضار مقدار نصف كيلو من الملح الخشن.
- ملعقة كبيرة من ألشطه.
- عدد كبير من أكياس النايلون.
- ولا بد من تجهيز إحضار شاش نظيف.
خطوات تحضير الفسيخ
لكي تتمكن من إعداد الفسيخ في المنزل عليك القيام بهذه الخطوات لكي تحصل على أفضل فسيخ:-
- حيث أنه أولا القيام بغسل سمك البورى جيدا من الداخل والخارج.
- القيام بتصفية السمك من الماء المتواجد به، والحرص على أن يكون السمك جاف جيدا من الماء.
- التقليب المستمر للسمك بشكل متكرر على كافة الجوانب.
- فيما بعد التوجه إلى تغطية السمك بالشاش.
- الحرص على تغيير الورق الخاص بالمطبخ المستخدم من أجل تجفيف السمك بشكل دائم.
- كما الخطوة التالية نضيف الملح إلى السمك وندخل الملح داخل السمكة.
- كما أنه نضع أيضا ألشطه في السمك، ونتأكد من أن السمك تم وضع بداخله الملح والشطة.
- القيام بلف السمك جيدا في أكياس النايلون، ووضعه داخل عدد كبير من الأكياس، والحرص على إخراج الهواء من الكيس حتى لا يترتب على ذلك تلف السمك.
- وفي النهاية لا بد أن نترك السمك لمدة خمسة عشر يوما في مكان مغلق الحكم.
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