سحر مفعول كريم بانثينول لتبييض وتفتيح وتقشير الجلد الميت من الجسم كله وإزالة البقع الغامقة نهائياً

تستخدم بعض الفتيات أنواع معينة من الكريمات تساعد على تفتيح بشرة الجسم وقد توجد أنواع عديدة من هذه الكريمات أو توجد منتجات أخرى لها دور كبير جدا في تبييض الجسم، وهي تقوم بالفعل على التبييض ولكنها تكون ضارة جدا وذلك نظرا لإحتوائها على نسبة كبيرة جدا من المواد الكيميائية، فهي لها أضرار كثيرة تظهر على بشرة الجسم وخاصة على المناطق الحساسة فأن الجلد لا يمكنه أن يتحمل كل هذه المواد التي توجد بالكريمات والمنتجات الآخري، ونتيجة كريمات التفتيح تكون سريعة جدا وتظهر في خلال مدة قصيرة ولكن لها أضرار جانبية كما تحدثنا من قبل.

ولكن لكي ترغبين في تبييض الجسم بطريقة سريعة وفي نفس الوقت تكون طبيعية ولا تضر بشرة الجسم يمكنك أن تستخدمي خلطة طبيعية، فقد توجد خلطات كثيرة جدا تساعد في الحصول على ذلك وتعطينا النتيجة المطلوبة، ومن ضمنها هي خلطة كريم بانثينول والقهوة حيث أن نتيجتها تظهر من أول إستعمال، ومن الممكن أن نستخدم خلطة كريم بانثينول لتفتيح المناطق الحساسة بالجسم فهذا الكريم لا يسبب أي ضرر وذلك لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من المواد الطبيعية، والتي تفيد البشرة بشكل كبير وسريع ويمكن أن نستخدم هذه الخلطة لتقشير بشرة الجسم أيضا.

تعتبر خلطة كريم بانثينول من الخلطات السحرية والتي يكون لها مفعول مدهش ونتيجة فعالة تظهر من أول مرة وذلك من خلال مزج كريم بانثينول مع عدد من المكونات الطبيعية مثل القهوة وغيرها، فكل هذه المكونات لها دور كبير في تبييض الجسم وكذلك المناطق الحساسة ويمكننا أن نستخدم هذه الخلطة لتفتيح البشرة.

مكونات خلطة كريم بانثينول لتبييض الجسم

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من كريم بانثينول.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من جل الصبار.

طريقة عمل خلطة كريم بانثينول لتبييض الجسم