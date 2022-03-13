نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو وجدت هذه الدودة داخل مرحاض بيتك عليك التوجه إلى الطبيب في اسرع وقت في المقال التالي
الكثير من الأوقات نلاحظ ظهور بعض الحشرات في المنزل، والعديد من الحشرات تكون اعتيادية والأمر لا يثير فلق لدى الكثيرين بسبب تواجدها، لكن هذه الدودة وهذا النوع في حال تواجده داخل المنزل فهو يثير الريبة والخوف لدى الكثيرين، بذا قررنا أن نتناول الموضوع بالتفصيل ونذكر الخالة التي تستدعي زيارة الطبيب، وذلك من خلال متابعة السطور القادمة سوف تحصل على كامل المعلومات.
دود في المرحاض
- عليك زيارة الطبيب على الفور في حالة انك شاهدت الديدان داخل المرحاض الخاص بك.
- إذا أصابك بعض التقلصات الشديدة في منطقة البطن.
- إذا تعرضت لفقدان ملحوظ في الوزن في وقت قصير.
- الإصابة بالإسهال المستمر والمتكرر.
أسباب ظهور هذه الديدان
الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى ظهور الديدان كثيرة، ومتنوعة وأبرز هذه الأسباب:-
- حيث أن تناول الأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة وتجعل المعدة مقر لنمو مثل هذه الطفيليات.
- كما أنه من أبرز الأسباب هو عدم الحفاظ على النظافة الشخصية، والإهمال في اتباع العادات السليمة والصحيحة أثناء تناول الغذاء.
- الوجود في بيئة ملوثة تساعد على انتقال هذه الديدان.
- التواجد في مكان مصاب به شخص بالديدان، حيث أن هذه الديدان معدية وتنتقل من شخص لأخر.
علاج ديدان البطن
- إن العديد من الأطباء يصفون بعض أنواع العقاقير الطبية التي تساهم في التخلص من الديدان الموجودة في البطن، وبالأخص في منطقة الأمعاء.
- حيث يصف الطبيب دواء برازيكوانتيل، وذلك لأن ٧ذا العلاج يحتوي على مكونات فعالة تقضي على الدودة الشريطية.
- أيضا ميبيندازول يساهم في طرد الديدان، والتخلص منها عن طريق البراز، ويتم استخدامه على مدار ثلاث أيام، ولا يتم تكرار الجرعة إلا على حسب وجهة نظر الطبيب المختص.
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