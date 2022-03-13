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تعتبر خلطة ماء البصل والزيوت الطبيعية ، من أفضل الخلطات الطبيعية التي تساعد على تطويل الرموش وتكثيف الحواجب في ثلاث أيام بدون إضافة مواد كيميائية تسبب التهابات العين، وهى تمنح العيون مظهر جمالي رائع لأنها تجعل الرموش ثابتة وطويلة طول الوقت، كما يعمل ماء البصل على زيادة وتكثيف شعر الحاجب في أسرع وقت، وتساعد على تفتيح مسام الشعر المغلق مما يساعد على أنبات الشعر بشكل رائع، وهي من الخلطات السريعة التي تستطيع السيدات القيام بصنعها في المنزل بدل من شراء المستحضرات غالية الثمن وتسبب تلف للعين على مدي استخدامها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل خلطة ماء البصل والزيوت الطبيعية لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب في ثلاث أيام بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل. مكونات خلطة ماء البصل والزيوت الطبيعية تحتوي الخلطة على مكونات طبيعية رائعة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- ملعقة كبيرة من ماء البصل.

ثلاث نقاط من زيت الخروع.

نقطتين من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ملعقة صغيرة من زيت القرنفل.

ثلاث نقاط من زيت الثوم. طريقة التحضير سوف نقدم لكم طريقة تحضير خلطة ماء البصل والزيوت الطبيعية لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب في ثلاث أيام بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر علبة مسكرة فارغة ونقوم بتنظيفها جيداً من الاوساخ. نقوم بتجفيفها جيداً من الماء، ثم نقوم بوضع جميع المكونات داخله ونقلبهم جيداً بواسطة عود خشبي. نستمر بتقليب الخليط حتى يتجانس جيداً، ثم نقوم بغلق العلبة جيداً ونرجها جيداً. ثم نقوم باستخدام الخلطة بواسطة فرشاة المسكرة حتى تتغلغل الخلطة داخل مسام الشعر. نقوم بوضع الخلطة مرة واحدة قبل النوم، ويتم غسل الحواجب والرموش في الصباح. يفضل استخدام الخلطة بشكل يومي حتى نحصل على أفضل النتائج. فوائد خلطة ماء البصل والزيوت الطبيعية تحتوي الخلطة على فوائد مذهلة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- تساعد على أنبات الشعر بشكل أفضل.

تعالج التهابات العين وتقلل من الاحمرار.

كما تعمل على تغذية الشعر وتقوي البصيلات التالفة.

يزيد من كثافة الرموش وتجعلها طويلة وجميلة.

كما تساعد على تدفق الدم إلى منطقة الحواجب والرموش. عمر شويل - جدة خلطة ماء البصل والزيوت الطبيعية لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب في ثلاث أيام - ثقفني

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