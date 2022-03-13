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تناول أحد المشروبات التي تساعد على حرق الدهون خلال إتباع حمية غذائية معينة أمر ضروري وخاصة أن التخسيس وخسارة الوزن أصبح أمر هام للحفاظ على المظهر العام وبدلا من تناول العقاقير الطبية أو إجراء عمليات التكميم بفضل البعض إتباع حمية غذائية فهو أسهل بكثير وليس له آثار جانبية ضارة مشروبات فعالة للقضاء على الوزن من أبرز المشروبات التي يحتاج إليها الجسم: الشاي الأخضر: حيث أنه يحتوى الشاي الأخضر على مضادات أكسدة تساعد الجسم في حرق الدهون، كما يعالج العديد من الأمراض المختلفة، يغلى كوب ماء ويضاف إليه بكوب الشاي الأخضر ويحلى بالعسل الأبيض ويتم تناوله.

الكمون: كما أنه يساعد الكمون في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وذلك يعطى إحساس بالشبع لفترات طويلة، يوضع كوب ماء به ملعقة كبيرة من بذور الكمون ليلا ويترك حتى الصباح ويمكن أن يحلى بالعسل الابيض ويمكن أيضا تناول بعض بذور الكمون أثناء الشرب.

خل التفاح: بالإضافة إلى ذلك حل التفاح يقوى صحة القلب ويقلل نسبة السكر في الدم كما يساعد في التخلص من البكتريا الموجودة بالجهاز الهضمي، يمزج كوب ماء مع ملعقتين كبيرتين من خل التفاح ويتم تناوله على الريق. القرفة لخسارة الوزن الزائد القرفة لها العديد من الفوائد فهي تساعد في جعل البشرة شابة نضرة وتقضى على تجاعيد البشرة وعلامات الشيخوخة المبكرة.

مكون فعال في القضاء على السعرات الحرارية والدهون المتراكمة.

يقلل نسبة السكر الموجودة بالدم كما يعتبر مشروب فعال في القضاء على الالتهابات.

يمكن إعداد مشروب القرفة لخسارة سبعة كيلو أسبوعياً عن طريق غلى ملعقة كبيرة من القرفة مع كوب من الماء.

وبعدها يرفع من على النار ويصب في كوب ويغطى ليبرد قليلا ويحلى بالعسل الأبيض. عمر شويل - جدة رجيم القرفة والليمون لتخسيس من 3 : 5 كيلو في الأسبوع بدون رياضة وافضل المشروبات الحارقة للدهون - ثقفني

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