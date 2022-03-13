إذا وجدت لعاب على وسادتك عند استيقاظك من النوم فهي علامة لمرض خطير احذر

عند الاستيقاظ عانى الكثير من الأشخاص من تواجد اللعاب على الوسادة مما جعل الكثير يقوم بالبحث على الإنترنت للتعرف على سبب سيلان اللعاب، فوجد أن سبب ذلك هو تواجد أمراض لدى الإنسان دون أن يعلم ذلك والاستهانة بها يؤدي إلى زيادتها وسوف نوضح تلك الأمراض وطرق تخفيف السيلان من خلال هذا المقال.

أسباب سيلان اللعاب

توجد كثير من الأمراض التي تؤدي إلى سيلان اللعاب ونتعرف على هذه الأمراض من خلال النقاط التالية..