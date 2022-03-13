إذا وجدت لعاب على وسادتك عند استيقاظك من النوم فهي علامة لمرض خطير احذر

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عند الاستيقاظ عانى الكثير من الأشخاص من تواجد اللعاب على الوسادة مما جعل الكثير يقوم بالبحث على الإنترنت للتعرف على سبب سيلان اللعاب، فوجد أن سبب ذلك هو تواجد أمراض لدى الإنسان دون أن يعلم ذلك والاستهانة بها يؤدي إلى زيادتها وسوف نوضح تلك الأمراض وطرق تخفيف السيلان من خلال هذا المقال.
أسباب سيلان اللعاب
توجد كثير من الأمراض التي تؤدي إلى سيلان اللعاب ونتعرف على هذه الأمراض من خلال النقاط التالية..
- التهاب الجيوب الأنفية: يؤدي إلى حدوث سيلان ألعاب نتيجة حدوث صعوبة في البلع والتنفس أثناء النوم.
- نزلات البرد والإنفلونزا: من أمراض التي تسبب سيلان اللعاب وذلك لصعوبة التنفس من الأنف والاعتماد على الفم في حالات التنفس.
- أو في حالة ارتجاع المري والحموضة: من المسببات القوية لسيلان اللعاب حيث يؤدي الإصابة به إلى كثرة اللعاب في الفم مما يؤدي إلى سيلانه أثناء النوم.
- كما أن مرضى الحساسية: يعتبر من أكثر المرضى المعرضين إلى سيلان اللعاب حيث أنه ينتج سيلان اللعاب عن الإصابة بحساسية الأنف.
- كما أن تسمم المبيدات: عند حدوث حالات تسمم المبيدات يمكن أن تسبب سيلان اللعاب بصورة كبيرة.
- وفي حالة التهاب اللوز: يؤدي إلى سيلان اللعاب نتيجة التهاب الحلق والغدد مما يؤدي إلى تراكم اللعاب الذي يسقط أثناء النوم من الفم.
- أو في حال حدوث إمراض اللثة: عند تواجد مشكلة في اللثة والأسنان يؤدي إلى سيلان اللعاب بكثرة أثناء النوم.
- أمراض الاكتئاب: عند حدوث أمراض الاكتئاب وتناول العقاقير والأدوية الخاصة بها فأن هذه الأدوية تساعد على سيلان اللعب أثناء النوم.
- إمراض الجهاز العصبي: تزيد أمراض الجهاز العصبي من كثيرة سيلان اللعاب أثناء النوم مثل الزهايمر، التصلب العضلي، التوحد.
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