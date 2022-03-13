بنصف كوب من الجبن الكريمي اعملي كرات دجاج البفلو بطعم مختلف في البيت

تعد كرات دجاج البفلو من الأكلات الشهية المشهورة التي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار وهي تتكون من البيض والدجاج الجبن ومكونات آخرى بسيطة وغير مكلفة، وهنا سوف نقدمها بطعم رائع ومذاق مميز، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيرها بسهولة في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، وكثير من الأطفال يحبون هذا النوع من الوجبات بجانب الكاتشب والمايونيز، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل كرات دجاج البفلو الشهية في البيت.

مقادير عمل كرات دجاج البفلو

تحتوي كرات دجاج البفلو على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي كما يلي:-

٤ حبات من البيض.

رشة من الفلفل الأسود المطحون.

٣ أكواب من صدور الدجاج المسلوقة والمفرومة.

كوب من الدقيق.

ربع كوب من البصل الأخضر المقطع.

باكو من كورن فليكس.

رشة من الملح.

كوب من الجبنة الشيدر المبشورة.

٣ ملاعق كبيرة من الحليب.

نصف كوب من صلصة الطماطم الحارة.

رشة من الفلفل الأسود المطحون.

نصف كوب من الجبنة الكريمي.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير كرات دجاج البفلو الشهية في البيت يجب إتباع هذه الخطوات هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-