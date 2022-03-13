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تخزين الثوم بالفريزر للثوم أهمية كبرى فهو لا غنى عنه في المنازل وتحضير الأطعمة حيث إنه يدخل في السلطات والأغذية الأخرى ومفيد جداً للإنسان حيث إنه يمد الإنسان بالطاقة اللازمة والمعادن والفيتامينات وسوف نتناول في هذا المقال طرق تخزين الثوم من السنة للسنة بطريقة سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل بيت مصري. طريقة تخزين الثوم من السنة للسنة نقوم بتقشير الثوم حسب الكمية المرغوبة. نقوم بطحنه في الخلاط وإضافة الملح. يتم تعبئته ووضعه في أكياس معدة للتخزين. نقوم بتخزينه في الفريزر وإعادة استخدامه عند الحاجة. فوائد الثوم بوجه عام حيث أنه للثوم أهمية كبيرة في عطاء الأطعمة نكهة مميزة علاوة على فوائده التي لا تعد ولا تحصى فمن فوائد الثوم

كما أنه يدخل الثوم في علاج نزلات البرد حيث يعتبر مضاد حيوي قوي.

بالإضافة إلى ذلك للثوم أهمية كبير في تعزيز مستوى الطاقة في الجسم.

كما أنه يلعب دور مهم في رفع الجهاز المناعي لجسم الإنسان.

يساعد في معادلة الوسط القلوي في المعدة.

يساعد الثوم في علاج أمراض فقر الدم والأنيميا للجسم.

يحد من الجلطات الدموية لذلك له تأثير مباشر على خفض نسبة الكوليسترول في الدم.

يمد الجسم بفيتامين ج المركز وبعض المعادن مثل الماغنسيوم والبوتاسيوم والحديد.

يعمل كمضاد ميكروب ومضاد للفيروسات.

له دور فعال في محاربة الديدان المعوية والشرطية.

يلعب دور مهم في التخلص من أمراض السرطان والأورام الخبيثة.

يعتبر الثوم بمثابة مطهر معوي للجسم حيث يستخدم كمضاد للفطريات.

يؤثر بشكل مباشر على شبكية العين حيث يمد الجسم بفيتامين أ الذي يساعد على تقوية النظر والرؤية.

للثوم تأثير قوي ومباشر على تحسين الجهاز العصبي.

له دور مهم وقوي في ضبط نسبة السكر في الدم وبذلك المحافظة على البنكرياس. عمر شويل - جدة طريقة تخزين الثوم بالفريزر من السنه للسنه من غير أي روايح نهائي هتخزني 10 كيلو في ثواني - ثقفني

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