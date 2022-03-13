نصف كوب يوميا على الريق من هذا الخليط نسف دهون البطن والتخلص من الكرش بدون

هل تعانون من دهون في البطن أو كرش، وتحلمون بالجسم المثالي، ولكن لا تعلمون ما هي الطريقة الأمثل والأسرع لذلك، في البداية دعونا نخبركم أنها ليست مجرد طبقة إضافية من الدهون حول البطن ولكنها نوع من أنواع الدهون تسمى الحشوية وتحيط بالأعضاء الداخلية للجسم، وهو ليس أمر جيد فهي تؤثر على عمل الأعضاء وقد يصل الأمر إلى تهديد بالحياة على أصحاب الكرش أو دهون المعدة، لذلك نقدم لكم عدد من الوصفات التي يمكنها أن تخلصك من هذه الدهون للحفاظ على صحتك وسلامتك.

التخلص من دهون البطن بالزنجبيل

تكون الوصفة من: زنجبيل، قرفة، عسل، مياه مغلية.

طريقة التحضير:

حيث أنه في قدر على النار نضع المياه.

وفيما بعد نخلط معاه الزنجبيل المطحون والعسل والقرفة.

كما أنه لا بد أن نقلب الخليط حتى تمام التجانس.

تركه ليهدأ قليلًا.

تناوله يوميًا على الريق.

نبدأ بملاحظة الفرق بعد أسبوع من الانتظام.

حرق الدهون بالزنجبيل

المكونات:

زنجبيل.

قرفة.

زبادي.

عسل.

عصير الليمون.

طريقة التحضير

في علبة الزبادي نضع جميع المكونات.

نخلطهم جيدا مع بعضهم البعض.

تناول هذا الخليط صباحا على الريق.

شرب كوب من الشاي الأخضر بعد الانتهاء منها يساعد في ذلك.

التخسيس بالزنجبيل

المكونات:

خيار.

زنجبيل.

مياه باردة.

طريقة التحضير:

بعد تقطيع الخيار والزنجبيل.

في كوب نضع المياه مع قطع الخيار الرفيعة وقطع الزنجبيل الرفيعة.

تركه لمدة لا تقل عن خمس ساعات.

شربه يوميًا على الريق.

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